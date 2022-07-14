Кристина Майнина: министерства Чувашии демонстрируют хорошие результаты по работе с МСЗУ в электронном виде

Более 158 тысяч обращений граждан за получением массовых социально значимых услуг (МСЗУ) поступило в органы исполнительной власти Чувашии в 1 полугодии текущего года. Итоги подвели в Минцифры Чувашии. 37% этих обращений поступило через Портал Госуслуг.

По количеству оказываемых в электронном виде МСЗУ в республике лидируют Минтруд Чувашии (15 услуг) и Минприроды Чувашии (12 услуг).

Чаще всего за оказанием МСЗУ жители региона обращаются в Минтруд Чувашии – по линии ведомства зафиксирована 96891 заявка. Немного уступают ему Минприроды (17572 обращения) и Гостехнадзор Чувашии (15419 обращений).

Бесспорным лидером по количеству поступающих от граждан заявлений на оказание МСЗУ через Портал Госуслуг снова является Минтруд Чувашии – 42754. Далее по «шкале популярности» идут Гостехнадзор Чувашии (7035) и Минобразования Чувашии (6735).

При этом только одному ведомству в Чувашии пока удалось добиться 100%-ого обращения граждан за МСЗУ через Портал Госуслуг – Минстрою Чувашии.

«Наши министерства демонстрируют хорошие результаты по работе с МСЗУ в электронном виде, активно привлекают интерес граждан к Единому порталу госуслуг и его преимуществам, — рассказала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. – Тем самым решаем задачи, обозначенные в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

Напомним, поручение добиться к 2023 году 100-процентного перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид озвучил Президент России Владимир Путин в октябре 2020 года. В Чувашии на сегодняшний день переведены в онлайн-формат 79 услуг. Уже в третьем квартале текущего года эта цифра достигнет 81 и таким образом поручение главы государства будет выполнено.

Минцифры Чувашии.