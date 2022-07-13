Эксперты оценили соцсети глав администраций 

Открытость чиновников в диалоге с гражданами в соцсетях стала темой совместного исследования Центра управления регионом Чувашии и республиканских медиаэкспертов. Специалисты рассказали, кто из глав администраций муниципальных образований наиболее эффективно взаимодействует с пользователями.

Соцсети — обязательны

По данным социологического исследования ЦУР Чувашии, каждый второй житель республики узнает о событиях из соцсетей. Люди все больше черпают информацию онлайн. Это не только республиканский, но и общероссийский тренд.

В Госдуме новые веяния учитывают. Не так давно парламентарии законодательно установили: власти различных уровней обязаны создавать и вести свои официальные страницы в соцсетях. Там им следует оповещать людей о своей работе и отвечать на поступающие вопросы. Таким образом властные структуры должны становиться более открытыми в диалоге с гражданами.

Главы в соцсетях

В Чувашии все главы муниципальных образований уже завели аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Они заполняли свои страницы с разной степенью активности.

Кто в первом полугодии 2022 года делал это лучше всего — вместе с ЦУР Чувашии изучили региональные эксперты, которые прошли обучение в «Мастерской новых медиа» и мастерской управления «Сенеж». Среди них: главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев, помощник Главы Чувашской Республики Наталия Дедушкина, менеджер по коммуникациям и событийным проектам Чувашского отделения Сбербанка Наталия Альгешкина.

Аккаунты глав проанализировали по ряду критериев: оформление, контентная политика, живой язык, периодичность, качество видео- и фотоматериалов, наличие прямых эфиров, качество обратной связи и другие. По каждому присваивались баллы.

Отличники в соцсетях

По итогам проведенного анализа среди городских округов наибольшее количество баллов набрали аккаунты Валерия Шигашева (Шумерля), Дениса Трифонова (Алатырь), Дмитрия Пулатова (Новочебоксарск), Дениса Спирина (Чебоксары).

Среди муниципальных образований лидирующие позиции у страниц Владимира Михайлова (Янтиковский район), Сергея Беккера (Цивильский район), Андрея Тихонова (Вурнарский район), Дмитрия Иванова (Урмарский район). Для них общение с жителями в Интернете — в числе приоритетных задач.

«Такой анализ проводился впервые. По его результатам Центр управления регионом разработал рекомендации по ведению страниц и дальнейшему улучшению взаимодействия с пользователями», — рассказала руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.