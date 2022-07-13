Срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2021 год истекает 15 июля

Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Чувашской Республике напоминает налогоплательщикам, представившим налоговые декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год с суммой налога к уплате, о необходимости в срок до 15 июля 2022 года уплатить исчисленную в декларации сумму налога.

Кто обязан отчитаться о полученных в 2021 году доходах, можно узнать в разделе «Декларационная кампания 2022» сайта ФНС России.

Уплатить налоги проще всего с помощью электронных сервисов ФНС России: «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и личных кабинетов налогоплательщиков.

Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Чувашской Республике рекомендует налогоплательщикам своевременно исполнить данную обязанность.

Е. Высотина, начальник МИ ФНС России № 8 по Чувашской Республике.