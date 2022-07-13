Игорь Комаров провел совещание по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»

12 июля 2022 года в Москве полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание с участием руководителя Росреестра Олега Скуфинского по вопросам создания национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» в регионах Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие главы регионов округа, представители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Обращаясь к участникам совещания, полномочный представитель отметил, что «цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей развития России до 2030 года. В текущих условиях от цифровой зрелости в сфере государственного управления, создания и внедрения отечественных современных цифровых инструментов зависит успешное выполнение задачи обеспечения технологического суверенитета страны, а также повышение качества государственных услуг и сервисов для людей и бизнеса».

Создание Национальной системы пространственных данных предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости и направлено на повышение эффективности использования земельных ресурсов и обеспечения гарантий прав на недвижимость на территории всей страны. Платформа позволит проработать перспективы развития различных территорий. Например, с ее помощью заявители смогут напрямую обратиться за услугой, чтобы начать работы на участке, пройти процедуру согласований в минимальные сроки; также можно будет выявить незарегистрированные объекты недвижимости, с помощью искусственного интеллекта изменить статус состояния земель. Для участия в этом пилотном проекте были отобраны 20 российских регионов, 8 из которых расположены в ПФО: Республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области.

Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский дополнил: «В соответствии с целями Правительства РФ Росреестр должен стать провайдером сервисов и источником полных, точных, достоверных и актуальных пространственных данных, центром компетенций в сфере земли и недвижимости. Включение в пилотный проект 8-ми регионов ПФО — это показатель качественной работы: округ является лидером по цифровой зрелости, по темпу реализации проекта. Но темп надо наращивать, чтобы достичь показателей госпрограммы к концу 2024 г.».

По наполнению Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), Игорь Комаров подчеркнул, что «качество и полнота данных ЕГРН и иных региональных и муниципальных реестров и ресурсов, содержащих пространственные данные, существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов и в значительной степени влияют на формирование консолидированных бюджетов субъектов РФ по имущественным налогам и сборам, а также обеспечивают защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов».

Подводя итоги, полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, уделить особое внимание бизнесу и профессиональному сообществу, так как электронный формат имеет определяющее значение для развития регионов, в том числе стимулирует крупные отрасли экономики. Полномочный представитель подчеркнул, что учитывая сжатые сроки, технические и финансовые возможности, для каждого региона нужно подготовить индивидуальный план реализации проекта, руководителям необходимо контролировать эту работу.

По словам полпреда, несмотря на то, что «многие регионы достаточно серьёзно продвинулись, остальные субъекты также должны начинать прорабатывать создание Национальной системы пространственных данных и реализацию проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

Источник: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.