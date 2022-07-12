4 миллиона рублей получат представители Чувашского госуниверситета за победу во Всероссийском конкурсе «Студенческий стартап»

В первой очереди конкурса отобраны 650 победителей, которые получат по 1 миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. От ЧувГУ победили 4 проекта, всего от Чувашии — пять.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Самые популярные направления конкурса: цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, креативные индустрии, химическая технология и новые материалы, биотехнологии.

13 представителей ЧувГУ смогли пройти в финал конкурса, 4 проекта получили финансовую поддержку:

1. «Программно-аппаратный комплекс для подготовки к прыжкам с парашютом». Автор - Астраханцева Елена Андреевна, направление подготовки «Журналистика» факультета русской и чувашской филологии и журналистики.

2. «Разработка и внедрение биометрических терминалов распознавания лиц». Автор – Мишина Анна Николаевна, экономический факультет.

3. «Разработка технологии получения высокоэффективных реологических добавок». Автор - Новиков Александр Алексеевич, химико-фармацевтический факультет.

4. «Моделирование инновационных конструкций радиоприемных систем для обнаружения и идентификации объектов». Автор - Тюрюшова Евгения Романовна, Алатырский филиал ЧГУ.

В первом этапе конкурса участвовали студенты свыше 250 вузов как технической, так и гуманитарной направленности. По количеству победителей лидируют Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Томская и Новосибирская области. 5 проектов от разработчиков Чувашской Республики попали в их число. Отбор заявок студентов включал несколько этапов, в том числе защиту в онлайн-формате. Экспертное жюри оценивало их технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию.

«Конкурс «Студенческий стартап» — это отличный шанс для молодых ребят, имеющих собственные бизнес-идеи, вывести инновационный продукт на рынок, — рассказал ректор ЧувГУ Андрей Александров. — 17 мая была запущена вторая очередь приема заявок, которая продлится до 15 июля. Всего в этом году в рамках конкурса будет отобрана тысяча победителей. Каждый из них получит по одному миллиону рублей на реализацию бизнес-проекта».

В 2023 году планируется отобрать 1,5 тысячи победителей, а к 2030 году их количество составит 30 тысяч.