Информация гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации из ДНР и ЛНР

В федеральные органы исполнительной власти поступает большое количество обращений граждан Донецкой и Луганской народных республик, касающихся порядка въезда в Российскую Федерацию и применения к ним положений распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р.

В соответствии с подпунктом 42 пункта 2 распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р граждане ЛНР, ДНР и Украины могут въезжать в Россию через любые пункты пропуска через государственную границу из любой страны.

При этом для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории России указанной категории лиц необходимы документы, предусмотренные приложением № 2 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 г.).

Кроме того, граждане Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики могут следовать через государственную границу Российской Федерации по паспорту гражданина ЛНР/ДНР, свидетельству о рождении для детей в возрасте до 16 лет, временному удостоверению личности гражданина ЛНР/ДНР (только для возвращения в ЛНР/ДНР).

Пограничными органами ФСБ России пропуск вышеуказанных граждан осуществляется по действительным документам на право пересечения государственной границы Российской Федерации, каких-либо дополнительных решений Правительства Российской Федерации не требуется.