10 июля Минобрнауки России и Российское общество «Знание» организовали масштабный онлайн-марафон — «Всероссийский студенческий выпускной». Мероприятие прошло для выпускников всех вузов. В рамках марафона Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова представил студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш», проект, который третий сезон полностью готовится и выпускается студентами вуза.

Всероссийский студенческий выпускной в формате онлайн-марафона прошел 10 июня, организаторами стали Российское общество «Знание» и Минобрнауки России. На протяжении 10 часов в эфире шли мастер-классы от работодателей, HR-консультации по составлению резюме и презентации перед работодателем, панельные дискуссии ректоров российских университетов, презентации вузов, прямые включения с образовательных площадок и поздравления выпускников из разных стран. Количество просмотров трансляции превысило 2,5 миллиона.

Открыл выпускной заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, который поздравил выпускников, подчеркнув, что в России сейчас уникальное время для роста. «Российские вузы готовы предоставить вам возможности для всестороннего развития потенциала. Высшее образование — это навык получения информации, а не только само знание. Очень важно, чтобы молодые люди эффективно реализовали свой научный потенциал, вдохновлялись на новые открытия и получали заслуженное признание», — заявил Григорий Гуров. Он также отметил, что мониторинг приёмной кампании в университеты и институты России показывает: число иностранных студентов, приезжающих в нашу страну для получения высшего образования, не уменьшается.

В рамках марафона Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова представил студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш», проект, который третий сезон полностью готовится и выпускается студентами вуза. Героями программы стали интересные личности разных возрастов. В спецвыпуске для Всероссийского студенческого выпускного приняли участие 9 выпускников ЧувГУ разных лет, известные далеко за пределами вуза. Почетными гостями стали выпускник историко-филологического факультета, ректор ЧувГУ Андрей Александров, выпускник экономического факультета, министр экономического развития ЧР Дмитрий Краснов, и выпускник машиностроительного факультета, глава г. Чебоксары Олег Кортунов.

В прямом включении в марафоне Андрей Александров поздравил всех выпускников страны:

«Хочу пожелать выпускникам, чтобы вы не теряли тот ресурс, который вы приобрели в своем университете. Уверен, у каждого есть любимые преподаватели, которые помогли вам стать настоящими специалистами, есть ваши однокурсники, которые стали настоящими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Этот потенциал должен работать десятилетия и поможет достичь успеха в вашей жизни. В добрый путь, дорогие выпускники!»

Для каждой программы команда ток-шоу придумывает оригинальный интерактив, готовит вокальные номера, которые исполняются в живую и готвоит каверзные вопросы для участников. Спецвыпуск был посвящен ЧувГУ: как учеба и внеучебная деятельность повлияли на становление личности каждого участника, с чем ассоциируется студенчество, какие возможности сейчас есть у студентов.

Дмитрий Краснов отметил: «Перед вами открывается целый мир возможностей. За время учебы вы полюбили то дело, которым вы хотите заниматься, влюбились в Чувашию, Чебоксары и Чувашский госуниверситет. Идите к своей мечте, используйте все знания, контакты и коммуникации, полученные в вузе, мечтайте, творите, создавайте будущее!».

Всероссийский студенческий марафон задуман как образовательный проект в помощь студентам и выпускникам вузов в построении дальнейшей карьеры.

Студенческое онлайн-ток-шоу «Среди крыш» выходит третий сезон, в программе участвуют выпускники ЧувГУ — Глава Чувашской Республики Олег Николаев, министры, предприниматели, ученые, творческие коллективы. В 2021 году проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и выиграл грант в размере 600 тысяч рублей.

Полная трансляция марафона в группе ВК Российского общества «Знание»

Спецвыпуск онлайн-ток-шоу «Среди крыш»