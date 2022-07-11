В Чувашии продолжает расти количество предпринимателей

В Доме правительства подвели промежуточные итоги национального проекта, в рамках которого меры господдержки оказывают субъектам МСП. В этом году на его реализацию из федерального и республиканского бюджета выделено свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Предпринимателям обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, есть возможность получить льготные займы и гарантийную поддержку, с субъектами МСП заключают экспортные контракты. Рисков в достижении целевых показателей национального проекта не прослеживается, отметили на заседании.

В Минэкономразвития Чувашии продолжается прием заявочной документации на получение гранта в сфере социального предпринимательства.

«Грантовая поддержка социальных предпринимателей позволила в 2021 году простимулировать 30 предпринимателей включиться в единый реестр. В 2022 году, с учетом увеличения финансирования в 1,5 раза, ожидается рост зарегистрированных социальных предпринимателей. Грантовая поддержка вдвое увеличит количество рабочих мест и число благополучателей», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Сейчас в республике фактически осуществляют деятельность свыше 71 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Продолжает расти количество самозанятых. Эксперты объясняют такую динамику простотой регистрации, выгодой и удобством специального режима для налогоплательщика и доступом к мерам государственной поддержки.

Минэкономразвития Чувашии.