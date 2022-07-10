Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской почты!

Почта развивалась вместе со страной и всегда играла большую роль в единении нашего государства и в жизни каждого человека.

Сегодня Почта России находится на новом этапе развития, переживает цифровую трансформацию, внедряет новые технологии и дистанционные сервисы.

Преображаясь, почта остается одинаково понятной и доступной как горожанам, так и сельским жителям, как молодежи, так и людям старшего поколения. Вы способствуете развитию экономики республики, бизнеса, движению товаров и в то же время несете важную социальную миссию. Благодаря федеральной программе модернизации сельских почтовых отделений к 2026 году они станут центрами общественного доступа к социально значимым и государственным информационным ресурсам.

Уверен, что почтовая связь в Чувашии будет и дальше успешно развиваться, будут открываться и модернизироваться почтовые отделения, обновляться техническая база и автопарк, улучшаться условия труда сотрудников почты.

В Чувашии на почте трудится почти три тысячи человек – настоящие профессионалы своего дела, которых всегда отличала беспредельная преданность своей профессии, трепетное отношение к своим клиентам и партнерам. Желаю вам всегда испытывать удовольствие от качественно сделанной работы и получать от людей искреннюю благодарность за ваш труд. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев