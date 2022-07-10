С 14 по 17 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по поручению Президента России с 2020 года. За это время состоялись два национальных конкурса «Вкусы России», организована комплексная образовательная программа для производителей, проведена большая информационная кампания и работа по расширению каналов сбыта фермерской продукции.

Гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве, участие в нем примут почти 300 брендов из 65 регионов страны. Одна из центральных зон фестиваля откроется в парке Горького. Помимо ярмарки здесь будут организованы фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и многое другое.

Минсельхоз Чувашии.