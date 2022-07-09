Форум земляков Чувашии пройдёт в октябре

Соответствующий оргкомитет будет сформирован под председательством Главы Чувашии Олега Николаева, а его первое заседание пройдет на следующей неделе.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании обозначил, что одним из ключевых мероприятий, посвященных Году выдающихся земляков, станет Форум земляков. На одной площадке соберутся земляки, достигшие высоких результатов в разных сферах, живущие в разных точках современного мира. Форум станет демонстрацией главного богатства республики – людей.

Отметим, что 28 октября в Чувашии вот уже в третий раз пройдет международный фестиваль «Созвездие земляков». В ходе еженедельного совещания Правительства Чувашской Республики Олег Николаев предложил объединить в эти дни еще несколько событий — «Форум земляков» и премьеру оперы «Сурский рубеж».

Источник: cap.ru.