Жители Чувашии могут пройти бесплатные программы по переобучению

В рамках национального проекта «Демография» жители республики могут бесплатно получить знания по востребованным сейчас профессиям.

Обучение организуют три федеральных оператора — Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томский Государственный Университет и РАНХиГС, а также многие другие вузы и ссузы в регионах. Всего доступно 24 тысячи бесплатных образовательных программ.

Записаться на переобучение можно на портале «Работа России». По итогам обучения соискателям выдадут документ о новой квалификации. Это поможет быстрее найти работу по желаемой специальности.

За счет государства можно стать парикмахером, косметологом, массажистом, бухгалтером, поваром, освоить рабочую профессию: слесаря, сварщика, или стать диджитал-специалистом.

Экономист Галина Румянцева за всю жизнь всего 3 раза меняла место работы. Почти 36 лет трудилась на крупных предприятиях, а недавно устроилась в детский сад делопроизводителем.

«Я понимала, что мне не хватает знаний, чтобы полностью погрузиться в рабочие процессы на новом месте работы. Поэтому, когда узнала о том, что есть возможность пройти обучающие курсы и получить документ государственного образца, то сразу оформила заявку», — признаётся Галина Александровна.

Женщина в мае этого года стала слушательницей курса «Общее и кадровое делопроизводство с учетом стандарта ВОРЛДСКИЛС». «Я всегда любила учиться, поэтому с удовольствием посещала занятия, курс длился два месяца. Рада, что это абсолютно бесплатно», — подчеркнула она.

Напомним, все программы обучения в рамках проекта «Содействие занятости» бесплатны. Продолжительность обучения, частота, время и периодичность занятий зависят от выбранной программы. Срок варьируется от 3 недель до 3 месяцев.