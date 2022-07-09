Единого оператора рекламных щитов хотят создать в России



Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Госдуму внесен законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений, его автором является депутат Артем Кирьянов («Единая Россия»). Речь идет о рекламных конструкциях в электронной форме, а также электронных досках объявлений в транспорте. Эти сферы автор поправок называет самыми уязвимыми секторами в информационной сфере.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что информация, которая размещается физическими лицами, может быть использована недружественными странами с целью нанесения ущерба России и отечественным компаниям.

Для этого решением правительства определяется единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений. В ведение новой структуры планируется включить установку и эксплуатацию рекламных конструкций и досок объявлений, а также контроль за их содержимым.

Единый оператор, согласно поправкам, также будет согласовывать с регионами схемы размещения цифровых рекламных конструкций, а также создавать возможности для профессиональной коммуникации на рынке.

Подробнее об этом читайте в ПГ: https://www.pnp.ru/social/dlya-rynka-cifrovoy-naruzhnoy-reklamy-predlozhili-sozdat-edinogo-operatora.html