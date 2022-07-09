В Шумерле задумались над созданием ТОСов

С весны этого года в Чувашии начали активно обсуждать тему развития территориального общественного самоуправления. Власти совместно с общественными организациями решили активизировать работу с жителями, заинтересованными в развитии своих территорий. В этих целях был разработан проект Стратегии развития территориального общественного самоуправления до 2030 года.

Для начала познакомим читателей со смыслом понятия ТОС. Под территориальным общественным самоуправлением, говорится в Стратегии, понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, муниципального или городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Законодатель не относит ТОСы к виду публичной власти, но признает их институтом местного самоуправления, гражданского общества. Стратегия предполагает три этапа реализации. На первом этапе будет подготовлен план действий по развитию ТОС, будут проводиться встречи на местах с активом, учредительные собрания. На втором этапе создадут нормативную базу, проведут набор и обучение активистов и лидеров ТОС. А далее успешные практики ТОСов предполагают распространять масштабно и продолжат реализацию комплексного развития территорий и социально значимых проектов на территориях. То есть конечным результатом инициаторы и разработчики документа видят сплочение жителей и включение их в процессы развития территорий, значительное повышение качества жизни. Стоит сказать, что ТОСы – явление не сегодняшнего дня. Они стали в России появляться лет 20 назад. Где-то работали весьма успешно и набрались опыта для эффективной работы и в настоящее время, но в большинстве случаев, судя по рассказам и мнениям участников тематических интернет-форумов, были инертными и затем ликвидировались. В Чувашии сейчас, как говорится в проекте документа, зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством 108 территориальных общественных самоуправлений. Есть они в Ибресинском (1 ТОС), Канашском (7 ТОС), Шумерлинском (3 ТОС) районах, в Ядрине (16 ТОС), Алатыре (5 ТОС), Новочебоксарске (14 ТОС) и Чебоксарах (62 ТОС). Однако фактически не осуществляют деятельность 3 ТОС в Нижнекумашкинском сельском поселении и 16 ТОС в Ядрине. Одним из показательных является ТОС в Сугайкасинском сельском поселении Канашского района. Его опыт работы был оценен на федеральном уровне и рекомендован для применения в муниципальных образованиях. В этом сельском поселении благодаря совместной работе активных жителей и администрации удалось воплотить многие идеи еще до запуска программы по инициативному бюджетированию. Были ТОСы и в Шумерле: один в Лесном, другой в микрорайоне «Камчатка». О том, как они работали и почему исчезли, рассказали на недавнем круглом столе депутат городского Собрания, некогда первый заместитель главы администрации Фридрих Альштут и член Общественного совета Шумерли, также работавший в то время заместителем главы, Сергей Новичков. «К сожалению, опыт организации ТОСов был отрицательным, несмотря на их поддержку со стороны администрации, — отметил Фридрих Альштут. – В то время мы видели в ТОСах такой элемент, который брал бы на себя отрицательное настроение людей и решение возникавших вопросов не доходя до администрации. Город пытались сделать пилотной площадкой, нас направляли для ознакомления с передовой практикой работы ТОС в Кольчугино – город военных предприятий. Там был совсем другой бюджет, председателям ТОСов платили деньги, предоставляли помещения и люди реально работали. Мы тоже нашли помещение для ТОСа на «Камчатке», но вот поддерживать инициативных, активных жителей из бюджета не было возможности. И через какое-то время работа территориального общественного самоуправления заглохла». Депутат выразил мнение, что сейчас, на первом этапе, нужно вернуться к уличным комитетам. Уличкомы, отметил Фридрих Альштут, довольно хорошо работали, проводили праздничные мероприятия, а председателей стимулировали в виде льгот по ряду местных налогов. На базе уличкомов потом уже можно организовывать ТОсы. «Но определенно – без денег, без бюджета и без контроля всё умрет», — заключил он. Как следом сообщил Сергей Новичков, тема ТОСов рассматривалась на заседании городского Общественного совета. И его члены пришли к выводу, что финансовая сторона имеет значение, но многое всё же зависит от наличия на территории активных жителей. «Если на территории нет людей, которые душой и сердцем болеют за дело, то даже с деньгами организовать ТОС будет достаточно сложно. Всё сведется к каким-то меркантильным моментам», — отметил он и поддержал Фридриха Альштута во мнении о первостепенном возрождении уличных комитетов, так как хозяйственно-бытовые проблемы чаще имеются именно у жителей частного сектора. Аналогично высказались и глава города Сергей Яргунин, и глава администрации Валерий Шигашев, при этом давший ориентир фронта работы по организации ТОСов: обособленные микрорайоны Палан, Лесной и Верхний поселок. А проводниками идеи и помощниками могут стать местные депутаты, знающие своих избирателей. Следует отметить, что ТОС может быть создано в двух вариантах: без создания юридического лица с регистрацией только в органах местного самоуправления и с регистрацией в качестве юридического лица в Управлении Минюста России. В первом случае для реализации своих инициатив граждане могут использовать только собственные ресурсы и средства муниципалитета, если они предусмотрены в бюджете. Во втором же – вправе заниматься хозяйственной деятельностью от своего имени, участвовать в федеральных конкурсах и региональных программах, создавать новые рабочие места для граждан. Вроде бы последний вариант более привлекателен для организаторов ТОСа, однако и более сложный, и более ответственный в части исполнения всех требований законодательства. Вначале для создания ТОСа нужно образовать инициативную группу в количестве не менее 3 человек, достигших 16-летнего возраста, затем проделать работу по установление границ ТОС, назначить дату проведения учредительного собрания, известить жителей территории и органов местного самоуправления о его проведении, собственно, провести учредительное собрание граждан. Потом разработать устав организации, зарегистрировать его в местной администрации и только тогда обратиться в орган Минюста для регистрации в качестве юридического лица. Найти сейчас людей, которые потянули бы всё это дело, очень сложно, ведь даже при создании ТСЖ в многоквартирном доме жильцы часто не могут выбрать председателя из-за отсутствия желающих. Однако такие неравнодушные есть. В качестве примера депутат городского Собрания Алексей Селезнев привел двух жительниц Верхнего поселка, которые сами, без какого-либо вознаграждения, следят за чистотой на детской площадке: собирают мусор, вывозят его. После этих слов в адрес депутата последовало предложение начать информационную работу с жителями по вопросу создания ТОСа в микрорайоне. По итогам круглого стола сложилось впечатление, что власти Шумерли заинтересованы в том, чтобы создать территориальное общественное самоуправление и готовы встречаться с людьми по этому вопросу, помогать по мере возможностей с организацией. А там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается социальный климат, снижается количество обращений граждан, написано в Стратегии. Теперь дело за горожанами. Время покажет, могут ли верхи и хотят ли низы?

Наталья Игнатьева.