1 июля 2022 года стартовала регистрация на республиканский конкурс «Управленческая команда»!
Конкурс проводится на территории Чувашской Республики с 2020 года по инициативе Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева.
Цель конкурса – привлечение в резерв кадров на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах руководителей, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций и обладающих развитыми лидерскими качествами, совершенствование государственного управления.
Основные требования к претендентам:
- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего образования;
- наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет;
- возраст до 55 лет;
- отсутствие судимости.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru с размещением видеопрезентации.
Электронная регистрация доступна с 1 июля по 13 сентября 2022 года.
Предполагаемые сроки проведения отборочных мероприятий:
заочное тестирование (с использованием дистанционных технологий) – вторая половина сентября – начало октября 2022 года;
очное тестирование – вторая половина октября 2022 года;
полуфинальные мероприятия и финал конкурса – первая половина ноября 2022 года.
Всех желающих приглашаем попробовать свои силы и принять участие в конкурсе!
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (8352) 56-50-00 (доб. номер 6057), 56-50-24, e-mail: kadr10@cap.ru, kadr@cap.ru.
Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики