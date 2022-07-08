1 июля 2022 года стартовала регистрация на республиканский конкурс «Управленческая команда»!

Конкурс проводится на территории Чувашской Республики с 2020 года по инициативе Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева.

Цель конкурса – привлечение в резерв кадров на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах руководителей, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций и обладающих развитыми лидерскими качествами, совершенствование государственного управления.

Основные требования к претендентам:

гражданство Российской Федерации;

наличие высшего образования;

наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет;

возраст до 55 лет;

отсутствие судимости.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru с размещением видеопрезентации.

Электронная регистрация доступна с 1 июля по 13 сентября 2022 года.

Предполагаемые сроки проведения отборочных мероприятий:

заочное тестирование (с использованием дистанционных технологий) – вторая половина сентября – начало октября 2022 года;

очное тестирование – вторая половина октября 2022 года;

полуфинальные мероприятия и финал конкурса – первая половина ноября 2022 года.

Всех желающих приглашаем попробовать свои силы и принять участие в конкурсе!

За дополнительной информацией обращаться по тел.: (8352) 56-50-00 (доб. номер 6057), 56-50-24, e-mail: kadr10@cap.ru, kadr@cap.ru.

Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики