Собачьи радости зависят от людей

Так уж устроены люди: одни искренне любят бездомных животных, проявляют заботу о них, кормят, холят и всеми силами отстаивают право каждой беспризорной четвероногой души на жизнь. Другие считают, что бездомных животных не должно существовать рядом с ними в принципе. Якобы они угрожают их благополучию, комфорту и безопасности. По-своему правы, наверное, и те, и другие. Такова уж человеческая природа – быть противоположно разными по своей сути.

Гуру в своем деле

В МУП «Коммунальник», на территории которого с конца прошлого года располагается неофициальный волонтерский пункт передержки «Амиго», мы отправились со старыми знакомыми – Сергеем и Людмилой Сивохиными. Об этой семейной паре наша газета писала еще в 2017 году как о заядлых собачниках, помогающих владельцам питомцев найти с ними общий язык.

Сергей работает электросварщиком на КАФ, но всё свое свободное время посвящает собакам. Имея за плечами 30-летний опыт общения с этими животными, он стал настоящим гуру в своем деле. Не только в Шумерле, но и в других населенных пунктах Сергея Сивохина знают как высококлассного специалиста по поведению собак. По просьбам владельцев он выезжает на место и реально помогает. При необходимости, если набирается группа желающих, Сергей регулярно проводит мастер-классы по управлению питомцами и их обучению, причем совершенно бесплатно. Ни порода, ни возраст собаки значения не имеют. Главная цель Сергея – подружить собак и их владельцев между собой для совместных прогулок и общения.

Людмила – правая рука Сергея — всегда в теме: сопровождает мужа в поездках, отвечает на звонки, ведет социальные сети.

С волонтерами «Амиго» Сивохины общаются давно и не раз бывали в этом неформальном собачьем царстве на территории «Коммунальника». Зимой супруги даже пристроили сюда беспризорную собаку Ласку, найденную дикой и истощенной под гаражами. Забегая вперед, отметим, что теперь их «крестницу» не узнать: сытая, ухоженная, прирученная.

Черные, белые, рыжие…

Уже у ворот «Коммунальника» нас встречает многоголосый собачий хор. Лай практически не умолкает, оно и понятно: охранять - одно из наиглавнейших предназначений этих животных. Привыкнув к новым посетителям и поняв, что мы настроены доброжелательно и ничего плохого им не сделаем, собаки немного успокаиваются. В сопровождении главного инженера Василия Видинеева и волонтеров Оксаны Тихомировой и Виктории Кондрашиной знакомимся с четвероногими обитателями.

Пухля, Бубля, Белка, Стеша, Апельсинка, Кнопка, Ласка, Пальма, Рыжий, Чернышка, Малышка… Черные, белые, рыжие, пегие, в пятнышко… Около тридцати собачьих особей разномастных пород и возрастов живут здесь сегодня. В зависимости от характера и нрава, одни собаки расположены в вольерах, другие – на привязи. Все достаточно упитанные, с лоснящейся шерстью и добрыми глазами.

В одном из гаражей обустроено место для забавно копошащихся четырех очаровательных щенков. Это, рассказывают волонтеры, «переселенцы» с улицы Урицкого. Их охраняет один из самых колоритных здешний псов - алабай Мишка. Любого приближающегося к щенкам двуногого он отпугивает своим неприступным видом и басистым грозным лаем. За малышами волонтеры ухаживают особо и кормят исключительно молочными продуктами. «Это же дети!» — восклицают они, с чем поспорить невозможно.

Специально для питомцев на территории предприятия выстроены добротные вольеры с сетками и загонами. Прямо на улице, если хорошая погода, в 50-литровой кастрюле для всех четвероногих обитателей на мясном бульоне варится каша.

«На чьи средства построены вольеры и загоны, закупаются корма, поводки, ошейники?», — резонно спрашиваем мы. — «Всё здесь сделано заботливыми руками волонтеров и за их счет, — отвечает Василий Видинеев. — На призывы оказать собакам посильную помощь время от времени откликаются и добрые люди. Недавно, например, магазин «Светофор» привез две большие морозилки колбасной продукции. Такое лакомство животным выпадает нечасто. Спасибо магазину за это».

Но в основном, конечно, волонтеры содержат собак за свой счет. Понятно, что думать о хлебе насущном для своих питомцев им приходится ежедневно, поэтому помощь от населения в виде круп, костей, остатков пищи здесь принимается с благодарностью.

Как всё начиналось

В прошлом году о проблеме безнадзорных собак в Шумерле не говорил только ленивый. Собак действительно по улицам бегало немало. Кому-то братья наши меньшие были только в радость, других же это раздражало, третьих собаки откровенно пугали.

Ситуацию осложняло и то, что подрядчики, специализирующиеся на отлове собак, не заявлялись на конкурс, объявляемый администрацией города. В связи с чем было принято решение создать на базе городского МУПа соответствующую службу.

Ветеринарный врач по образованию и по призванию Василий Видинеев, в прошлом году занимавший должность руководителя МУП «Коммунальник», не мог остаться равнодушным на предложение администрации города заключить контракт на отлов и доставку в приют для безнадзорных животных в пос. Кугеси 30 особей на вакцинацию, стерилизацию и биркование. Что и было сделано. В этом году, в феврале-апреле, было отловлено еще 88 собак. Оба контракта, констатирует Василий Иванович, предприятие выполнило в полном объеме.

Стоит отметить, что это первая успешная практика в республике, и сейчас к услугам МУП «Коммунальник» обращаются и другие муниципалитеты.

Отлов собак — дело сложное, кропотливое и затратное, признается наш собеседник. Невозможно одним махом животных быстро наловить, загрузить в машину и мигом транспортировать в Кугеси. Каждую особь по отдельности приходилось доставлять на территорию «Коммунальника» и обеспечивать временное содержание.

«После возвращения из Кугесь основная часть собак отпускалась на волю, но часть условно агрессивных особей оставалась у нас», — констатирует В. Видинеев. Так постепенно на предприятии контракт на отлов безнадзорных собак перерос в неофициальный пункт передержки.

Рабочих рук не хватало! Именно тогда руководитель обратился за помощью к знакомым волонтерам, и с согласования с администрацией города четвероногие жители обосновались на территории «Коммунальника» основательно.

…и погладят за ушком

Сегодня здесь постоянно работает группа волонтеров. Василий Видинеев, нужно отдать ему должное, их, таких разных и непохожих, познакомил и объединил. Теперь судьба каждого пса – в этих ласковых руках. Благодаря добрым сердцам волонтеров собаки всегда накормлены, ухожены, живут в чистоте и порядке, с ними общаются, играют и гладят за ушком…

Первыми постоянными жильцами в «Коммунальнике» стали городские бездомные собаки, курируемые волонтерами. Каждый из них в своем районе знает наперечёт всех псов. Ежедневное многолетнее общение, кормление, если надо, лечение стало для каждого из них привычным делом. На предложение Василия Видинеева объединиться все согласились с радостью. С собой в «Коммунальник» волонтеры привели своих наиболее непослушных питомцев и о каждом могут рассказать историю их жизни и приключений. «Ведь у собак, как и у людей, своя судьба», — говорят волонтеры.

Вот эта рыжая собачка, например, раньше обитала в «Пятерочке», а этот пятнистый малыш — возле садика № 15, черные близнецы-братья — с Коммунальной, а серого громкоголосого кобелька привезли с Больших Алгашей.

Несколько условно агрессивных собак, замеченных на улицах города в приставании к прохожим, также находятся здесь. В отдельном вольере, например, живут три пса, раньше обитавших в городском парке, жалобы на их поведение регулярно поступали в администрацию города. Удивительное дело, но в приюте «провинившиеся» собаки проявляют себя исключительно как доброжелательные создания. Наверное, потому что здесь им тепло и комфортно: их окружают заботливые люди, они накормлены, ухожены и обласканы.

Какой собака вырастет, зависит от владельца

По большому счету, отмечает Сергей Сивохин, недоверие к людям у собак формируется не без участия самих людей. Если, например, еще кутенком собаку обижали дети, то не исключено, что во взрослой жизни пес может к детям проявлять агрессию. Ту же самую реакцию может вызвать собачья память на пьяных, буйных и т.д.

Из десяти особей, по статистике, только одна может быть условно агрессивной. Бояться собак на улицах не надо! Людям важно уметь правильно себя вести при встрече с собакой. Даже если она пугает вас своим грозным видом, не обращайте внимания, не кричите на нее, не машите руками или сумкой, ни в коем случае не берите в руки палку. Продолжайте спокойно идти или встаньте. Разговаривайте с собакой ласково, доброжелательно. Любой пес почувствует, что вы его не боитесь, и не нападет. Поверьте, говорит Сергей, это работает. Собака может вас обнюхать и, по всей вероятности, убежит по своим делам.

«Своры гуляющих по городу собак – это в основном домашние, самовыгульные псы, — уверены волонтеры. — Именно они, в силу своей социализации, могут огрызаться и вести себя агрессивно. Бездомные собаки, как правило, на людей не нападают, напротив, сторонятся».

Согласитесь, собак в городе стало заметно меньше. Хорошо это или плохо, наверное, покажет время. Но заметим, что, по мнению Сергея Сивохина, собаки (нравится это кому-то или нет) – щит города, настоящие его санитары. Они охраняют людей от диких животных, в том числе и от бешеных.

Только в добрые руки!

Дальнейшая судьба питомцев, конечно, зависит от людей. Через социальные сети волонтеры стараются пристраивать своих воспитанников в добрые руки и искренне верят, что рано или поздно за каждым придет хозяин. «Приглашаем всех, кто любит и желает помочь хвостикам! Спешите обрести счастье в мягких лапах» — так звучат добрые волонтерские призывы в их группе в сети «ВКонтакте». Волонтеры обязательно прослеживают судьбу отданных собак, звонят новым владельцам, интересуются, хорошо ли их бывшим подопечным живется на новом месте?

Не все люди понимают волонтеров, их загадочные добрые души. «Некоторые крутят пальцем у виска, якобы, для чего взрослой женщине всё это?! — делится волонтер Оксана Тихомирова. – А я по-другому просто не могу. Собак люблю с детства, сколько себя помню, всегда подкармливала бродячих на улице. Спасибо Василию Ивановичу — он приютил здесь бездомышей и объединил всех нас в этом добром деле».

16-летняя Вика Кондрашина признаётся, что любовь к животным родители ей прививают с раннего детства и собаки у них в доме жили всегда. Девушка регулярно привечает и уличных псов, кормит, играет, может и домой привести погостить. Эта любовь к животным не просто баловство - Вика планирует свою жизнь связать с ветеринарией. Девушка только что окончила девять классов и в самое ближайшее время будет поступать учиться в Вурнарский сельхозтехникум. «Вика молодец! — восклицает В.И. Видинеев. – Животных очень любит и не боится. Она – моя правая рука, помогу ей всем, чем могу, передам все свои знания и опыт».

О надеждах и планах

На сегодняшний день у волонтерского центра «Амиго» нет официального статуса, в связи с чем затруднено оформление договоров аренды под использование территории и помещений для содержания и обслуживания собак.

Но выход есть. В. И Видинеев оформил ИП, и администрация города готова заключить с ним договор аренды на помещение площадью 19 кв. м. для размещения кабинета медицинского обслуживания собак, а при дальнейшем развитии предпринимательской деятельности и земельных участков для строительства вольеров.

«Это будет пункт передержки примерно на 20 голов, — озвучивает свои планы В. И. Видинеев. — Чипирование позволит создать базу данных о месте жительства собаки и о ее хозяине. Это будет своеобразный собачий паспорт, который в перспективе повысит человеческую ответственность за своих питомцев».

На сегодня в Шумерле услуги по стерилизации собак не оказывает никто – ни ветслужба, ни частные лица этим не занимаются, а чипирование братьев наших меньших (не путать с биркованием) в Чувашии вообще – дело неосвоенное. «Если Василий Иванович станет пионером в этом деле,- восклицают волонтеры, — то открытие такой клиники станет, ни много ни мало, настоящим прорывом!»

P.S. Не первый год в Шумерле ведутся разговоры о строительстве муниципального приюта для безнадзорных животных. По сведениям администрации города, на сегодняшний день заключен договор с соответствующими организациями на проектирование приюта на общую сумму 6,9 млн руб. со сроком исполнения 30 ноября 2022 года. Далее будут объявлены торги и определена подрядная организация. Когда всё это произойдет – неизвестно, по всей видимости, не скоро. А бездомным собакам, живущим на территории нашего города, кров и пища необходимы сегодня, сейчас. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным людям за участие в судьбе дворняг, имеющим право на жизнь. Жизнь рядом с человеком.

Узнать подробности о деятельность пункта передержки, предложить волонтерам свою помощь можно в группе в сети «ВКонтаке» «Волонтерский актив «Амиго» г. Шумерля».









Ольга Дмитриева.