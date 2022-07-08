Сквозь цифры о главном источнике счастья

В России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Этот день символизирует вечные ценности — счастье супружеской жизни, тепло домашнего очага, радость общения с родными людьми, которые наполняют каждую минуту нашей жизни смыслом.

В Чувашии в 2021 году заключено 5,6 тыс. браков. Самым свадебным месяцем стал август. Зарегистрировали брак впервые 77 % женихов и 73 % невест. Популярный брачный возраст у большинства мужчин и женщин — 20-34 года.

Рождение ребенка — радостное и важное событие в жизни семьи, означающее новый этап в ее развитии. В 2021 году появилось на свет 11 тыс. малышей, из них 32 % — первенцы. Родились 5,7 тыс. мальчиков и 5,4 тыс. девочек. 139 мам родили двойню. Средний возраст матери при рождении — 29 лет.

Чувашстат.