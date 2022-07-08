Самый популярный музейный экспонат и арт-объект страны «Вышитая карта России» стал доступен по «Пушкинской карте»

«Вышитая карта России» теперь доступна для просмотра по «Пушкинской карте». С 24 июня она экспонируется в Чувашском национальном музее и бьет рекорды по посещаемости.

Выставка «Вышитая карта России» представляет как саму карту размером 3,3×6,7 м, так и 82 вышитых панно с образцами этнической вышивки народов нашей страны. В экспозицию также включены карта Чувашии размером 2,32×3,10 м и сурпан длиной 6 м. Эти произведения искусства ранее вручную вышили мастерицы республики, используя традиционные чувашские узоры, цвета и швы.

Презентация Вышитой карты России состоялась 10 июня 2022 года в Чувашской государственной филармонии. После представления публике она уехала на 25-й Петербургский международный экономический форум. Экспонирование на форуме обеспечило ей мощную информационную поддержку. Вышитая карта вызвала огромный интерес и стала центром притяжения на форуме. За четыре дня, 15-18 июня, ее увидели 13 500 человек. О карте и своих мастерах с гордостью написали в личных аккаунтах главы регионов, информация была опубликована почти на всех официальных сайтах субъектов Российской Федерации. Сюжеты о карте прямо на площадке форума снимали федеральные и региональные информационные агентства, телекомпании. О ней сделали посты многочисленные блогеры, в том числе Артемий Лебедев и Ксения Собчак, рассказывал на своей площадке знаменитый арктический блогер Богдан Булычев.

С 24 июня карта доступна для просмотра в Чувашском национальном музее. За три праздничных дня, 24-26 июня, выставку «Вышитая карта России» посетили более 2000 жителей и гостей республики. Среди почетных гостей заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, старший советник президента ОАО «РЖД» Валентин Гапанович. Карта стала самым популярным арт-объектом и фотозоной в Чебоксарах. Социальные сети заполнены фотографиями на ее фоне, у карты отметились почти все участники Всероссийской детской Фольклориады, фестивалей «Родники России» и «Русь мастеровая».

Особенно ценны для организаторов были отзывы мастеров, приложивших к этой красоте знания, душу и свои золотые руки. Семеро из них специально приехали на фестиваль «Русь мастеровая», чтобы одними из первых увидеть свое творение в полном виде, это Наталья Данилец и Валентина Мозжелина (Ставропольский край), Екатерина Киселева, Ольга Симакова (Свердловская область), Ирина Соловьева и Александра Огородник (Калужская область), Елена Зинина (Липецкая область).

«Мы ехали сюда, чтобы посмотреть результат. Это фантастика! Конечно, мы ожидали, что получится здорово, ведь работали профессионалы. И профессионализм исполнения виден, но главное – это душа. Каждый мастер вложил в карту часть своей души, и карта наполнена этой энергией, это душа самой России!» – не скрывали эмоций сестры Ирина Соловьева и Александра Огородник из Калужской области.

Не скупились на восторженные отклики и другие посетители выставки – книга отзывов в экспозиции полна записей.

«Мы счастливы, что попали на это необычайнейшее зрелище, где увидели мастерство всех регионов России. Великолепная идея – показать на карте всю духовную силу народа. Спасибо всем мастерицам – волшебницам с золотыми руками», – написали жители подмосковной Электростали.

«Был потрясен вышитой картой России! Создана на столетия во славу нашей великой России!» – Г.А. Петухов, Нижний Новгород.

«Спасибо большое за великолепную выставку. Посетили всей семьей, получили огромное эстетическое удовольствие!» – семья Мустафиных из Чебоксар.

«Видела по телевидению новости о карте, захотелось посмотреть «вживую». Это что-то невероятное! Такая красота, такое разнообразие техник, наглядеться невозможно, хочется разглядывать бесконечно каждый узор, каждую стежку. Спасибо всем мастерам, кто подарил нам такую радость!» – Т.Л. Петрова.

Выставка «Вышитая карта России» работает в Чувашском национальном музее по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2.

Первоисточник: Чувашский национальный музей