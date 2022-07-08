В Шумерле отметили День семьи, любви и верности

Сегодня возле Центра детского творчества города Шумерли состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Вначале желающие принимали активное участие в мастер-классах по изготовлению семейных оберегов. Под руководством педагогов ЦДТ они учились конструировать из бумаги, изготавливать кукол-ангелов, собирать бутоньерки.

Мастер-классы сменились праздничным концертом. Своими яркими выступлениями собравшихся порадовали танцевальный коллектив «Птица Феникс» и талантливые исполнители Светлана Кощеренкова и Александр Якунин. Многие родители пришли посмотреть на выступления своих детей. Творчество объединяет, тем более в такой значимый день!

Конечно же, в центре внимания сегодня были семьи — активные, достойные подражания. Многим из них на празднике были вручены различные грамоты и благодарности. Собравшихся тепло поздравили председатель городского женсовета Елена Голованова и зам. начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики Александра Лобочкова. Возможность чествовать самых достойных семей и поблагодарить их за сотрудничество не упустили и представители образовательных учреждений. Родителей своих учеников и воспитанников поздравили директор школы № 1 Татьяна Полякова, заведующие д/с «Рябинушка» — Вероника Федулова, д/с «Колокольчик» — Людмила Караганова, старший воспитатель д/с «Радуга» — Татьяна Салтыкова. Благодарностей от школы и детских садов удостоились семьи Яшпугаловых, Лобочковых, Сидоровых и Балякиных.









Т. Александрова.