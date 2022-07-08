08 Июл

В Шумерле вручили медаль «За любовь и верность»

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в шумерлинском загсе чествовали чету Запаловых. В торжественной обстановке супругам  была вручена  общественная награда – медаль «За любовь и верность».

Юрий Петрович  и Светлана Петровна идут по жизни вместе уже 36 лет. Оба родились и выросли в Шумерле. Познакомились еще в школьные годы в трудовом лагере . Взаимная симпатия со временем переросла в чувства. Поженились молодые люди 7 марта 1986 года. Глава семьи в разные годы работал слесарем-электромонтажником в ШСЗА, плотником в СУ-8, оператором БСУ в МС ДРСУ, мастером участка в ООО «ДОМ». В настоящее время  работает в Центре детского творчества.

Светлана Петровна по специальности бухгалтер. Работала главным бухгалтером  на Шумерлинском хлебоприемном предприятии, позднее – директором  предприятия. С 2009 года по настоящее время трудится  начальником отдела общего обеспечения межрайонной инспекции налоговой службы № 8 по Чувашии.

Супруги вырастили двоих сыновей, Дмитрия и Александра, подаривщих родителям двоих внуков.

За многолетний добросовестный труд  супруги неоднократно награждались ведомственными почетными грамотами и благодарностями.

Семья Запаловых -  доброжелательные, отзывчивые люди, имеющие активную жизненную позицию.

С общественной наградой супругов поздравили глава города Сергей Яргунин, председатель городского Совета женщин  Елена Голованова, родные, коллеги, друзья семьи.

Ольга Дмитриева.



Автор записи: anna

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