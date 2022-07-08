В Шумерле вручили медаль «За любовь и верность»

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в шумерлинском загсе чествовали чету Запаловых. В торжественной обстановке супругам была вручена общественная награда – медаль «За любовь и верность».

Юрий Петрович и Светлана Петровна идут по жизни вместе уже 36 лет. Оба родились и выросли в Шумерле. Познакомились еще в школьные годы в трудовом лагере . Взаимная симпатия со временем переросла в чувства. Поженились молодые люди 7 марта 1986 года. Глава семьи в разные годы работал слесарем-электромонтажником в ШСЗА, плотником в СУ-8, оператором БСУ в МС ДРСУ, мастером участка в ООО «ДОМ». В настоящее время работает в Центре детского творчества.

Светлана Петровна по специальности бухгалтер. Работала главным бухгалтером на Шумерлинском хлебоприемном предприятии, позднее – директором предприятия. С 2009 года по настоящее время трудится начальником отдела общего обеспечения межрайонной инспекции налоговой службы № 8 по Чувашии.

Супруги вырастили двоих сыновей, Дмитрия и Александра, подаривщих родителям двоих внуков.

За многолетний добросовестный труд супруги неоднократно награждались ведомственными почетными грамотами и благодарностями.

Семья Запаловых - доброжелательные, отзывчивые люди, имеющие активную жизненную позицию.

С общественной наградой супругов поздравили глава города Сергей Яргунин, председатель городского Совета женщин Елена Голованова, родные, коллеги, друзья семьи.

Ольга Дмитриева.







