В Чувашской Республики объявили победителей конкурса «Успешная семья Приволжья»

Церемония награждения участников окружного конкурса прошла в Филармонии. Лучших выбирала большая команда жюри, в состав которой вошли по одному представителю от каждого региона ПФО. В качестве сопредседателей выступили руководитель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и актер Анатолий Гущин.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов также вручил медали «За любовь и верность» двум семьям, на протяжении многих лет связанным крепким союзом. Вице-премьер пожелал каждому пронести любовь через годы и не растерять взаимопонимания.

«Семья – это источник добра, мира и счастья, самое важное и дорогое для каждого из нас. Взаимопонимание, поддержка и доброжелательность –основа счастливой жизни. Особенно ценно, когда дети растут в большой и дружной семье, в заботе и любви, где чтут традиции, закладывают лучшие человеческие качества. Конкурс «Успешная семья Приволжья» стал доброй традицией и приятно уже второй год принимать участников именно в нашей республике», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Успешные семьи Приволжского Федерального округа служат примером для многих. Ведь именно они смогли подарить тепло семейного очага, частичку своей души и доброго сердца не только родным детям, но и приемным. Для них нет «своих» и «чужих», для них все стали родными. Конкурс «Успешная семья Приволжья» очередной повод сплотится, стать еще ближе и, конечно же, возможность показать все свои таланты», — подчеркнула министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

В этом году первое место заняла семья из Ульяновской области. Сергей и Анастасия Алыховы воспитывают пятерых детей. Они живут насыщенной творческой жизнью, активно принимают участие в городских концертах, пишут стихи и песни, побеждают в конкурсах. Главную награду победителям вручил заместитель полномочного представителя в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Второе место заняла семья Гуниных из Нижегородской области, на третьем – Сабитовы из Татарстана.

Представители Чувашии Падиаровы-Прокопьевы завоевали победу в номинации «Моя семья-моё богатство».