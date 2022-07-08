В День семьи, любви и верности в Шумерле чествовали золотых юбиляров

Сегодня, в День, семьи, любви и верности, шумерлинский городской загс стал площадкой чествования золотых юбиляров семейной жизни. Семьи Зименковых и Париловых поженились в 1972 году: Зименковы в Шумерле, Париловы в Ленинграде.

Раиса Викторовна и Александр Федорович Зименковы всю свою трудовую биографию работали в Шумерле, супруга – в сфере торговле, глава семьи трудился водителем. Воспитали двоих достойных сыновей.

Супруги Париловы родом из Красноярского края, поженились еще во время учебы Александра Петровича в Ленинградском высшем общевойсковом командном училище им. К Кирова.

Людмила Васильевна, бухгалтер по образованию, везде и всюду следовала за мужем. За три десятка лет военной службы семья исколесила всю страну. Супруги воспитали дочь и сына. В Шумерле проживают с 2000 года.

Обе супружеские пары идут рука об руку пять десятков лет. По взаимному признанию семей, главный секрет их семейного благополучия простой: любовь, взаимное уважение и доверие друг к другу.

С праздником супругов поздравили глава города Шумерли Сергей Яргунин и член городского женсовета Вероника Федулова.









Ольга Дмитриева.