Владимир Степанов: «Регулярные медосмотры помогают выявлять на ранних стадиях заболевания и избежать серьезных последствий»

Каждый житель Чувашии имеет возможность пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр. Что же скрывается за этими словами? Давайте разберемся по порядку. Главная цель этих мероприятий — снижение уровня смертности и показателя выхода на инвалидность, сохранение здоровья работающего населения.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов отмечает, что многие заболевания на ранней стадии протекают бессимптомно, поэтому важно их вовремя обнаружить. В этом могут помочь профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Пациентам, которые перенесли COVID-19, также настоятельно рекомендовано пройти углубленную диспансеризацию.

Как же попасть на все эти мероприятия? Вы, наверное, подумали, что придется высиживать длинные очереди в больнице, потратить много времени… Однако, все не так! Для удобства пациентов в больницах республики организованы отдельные кабинеты медицинской профилактики, которые работают в те же часы, что и поликлиника. Это позволяет пройти все доврачебные исследования, минуя кабинета терапевта. Желающие могут обратиться к своему участковому врачу, записаться через портал «Госуслуги», чтобы пройти обследования в соответствии с возрастом, полом и состоянием здоровья. Для тех, кто не успел пройти диспансеризацию в свой год (с 18 до 39 лет – один раз в три года, с 40 и старше – ежегодно), предусмотрен профилактический медосмотр (ежегодно от 18 лет и старше). Стоит помнить, что согласно трудовому кодексу РФ с 1 января 2019 года все работающие граждане могут взять один оплачиваемый выходной день раз в три года для прохождения диспансеризации.

«Сегодня важно уделять особое внимание выявлению на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета и хронической обструктивной болезни лёгких. В Чувашской Республике за первые 5 месяцев 2022 года прошли диспансеризацию и профосмотры 147 639 человек. Из них на второй этап диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) было направлено 35 094 гражданина. Одним из ключевых вопросов остаётся углублённая диспансеризация. За 5 месяцев ее прошли более 24 000 пациентов», — подчеркнул Владимир Степанов.

Важно отметить, что благодаря профилактическим мероприятиям за 5 месяцев 2022 года впервые было выявлено: 2775 случаев болезней сердечно-сосудистой системы; 163 случая злокачественных новообразований; 135 случаев болезней органов дыхания; 347 случая болезней пищеварения; 277 случаев сахарного диабета.

Чем же отличается углубленная диспансеризация от обычной? С 1 июля прошлого года жители Чувашии, переболевшие COVID-19, могут проверить свое здоровье дополнительно. Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Если по результатам первого выявляются отклонения от нормы, то пациент направляется на второй, где назначаются дополнительные обследования и анализы. В то же время новый вид медосмотра могут пройти и те пациенты, кто не обращался за медицинской помощью в течение двух лет. Для этого достаточно лишь обратиться в больницу по месту прикрепления.

«Чем быстрее у пациента будет выявлено осложнение после коронавируса, тем раньше врачи назначат лечение. Важно, чтобы жители, перенесшие COVID-19, быстро реабилитировались и возвращались к привычной жизни», — подытожил Владимир Степанов.

Подробную информацию о профосмотрах и диспансеризации вы найдете на сайте Минздрава Чувашии.

Первоисточник: Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики.