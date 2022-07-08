Вероника Федулова: «Каждый сотрудник – это кладезь возможностей и идей»

В детском саду № 16 «Рябинушка» газета побывала в период проведения городского ежегодного конкурса на лучшее озеленение и благоустройство. В сопровождении заведующей Вероники Федуловой мы прошли по территории с любовью организованного детского образовательного пространства и поговорили о сегодняшнем дне дошкольного учреждения.

О своем детище — «Рябинушке» его заведующая может говорить часами. А по-другому и быть не может! Когда в 2013 году началась реконструкция бывшего детского сада, несколько лет функционировавшего в статусе начальной школы, возглавить учреждение пригласили В.Ю. Федулову. К тому времени за ее плечами был уже немалый опыт работы в системе дошкольного образования. С головой окунувшись в процесс реконструкции, будущий руководитель приложила все свои старания и опыт в создание дошкольного образовательного учреждения нового типа. И это ей удалось в полной мере!

Вероника Юрьевна не умаляет своего вклада в становление и развитие современной «Рябинушки», но в большей степени не устает благодарить коллектив. Какой бы темы ни касалось наше почти двухчасовое общение, разговор всегда сводился к профессионализму команды. «Я горжусь своим коллективом! Педагоги «Рябинушки» — самые лучшие!» — не без оснований восклицает Вероника Юрьевна.

Никто не поспорит, что в системе дошкольного образования города детский сад № 16 «Рябинушка» заметно выделяется своим креативным подходом к работе, успехами в реализации авторских методик и проектов, а с недавнего времени учреждение активно позиционирует себя ни много ни мало как кузница педагогов-победителей не только республиканского, но и российского уровней.

Перечислять все победы и достижения коллектива не хватит и целой газеты. В копилке наград учреждения – более сотни дипломов, грамот, благодарностей, памятных знаков, кубков, статуэток. В 2018 году детский сад вошел в число лауреатов межрегионального конкурса «100 престижных детских садов России». В 2020 году «Рябинушка» удостоилась гранта Главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере образования в размере 200 тыс. руб.

С самого первого дня существования новой «Рябинушки» педагоги во главе с заведующей ежедневно работают на имидж учреждения и прилагают немало усилий для достижения столь высоких результатов. Руководству учреждения, да и всему педагогическому сообществу города, безусловно, есть чем гордиться! Только в прошедшем учебном году портфолио «Рябинушки» пополнилось несколькими весомыми победами и достижениями.

Как уже писала наша газета, весной 2021 года младший воспитатель Наталья Разгудаева, выиграв муниципальные состязания, стала победительницей регионального этапа Первого всероссийского конкурса «Лучшие няни России», а в декабре, приняв участие в финальном состязании в Москве, одержала безоговорочную победу и завоевала Гран-при.

Победительница муниципального и республиканского этапов конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2021» учитель-логопед Екатерина Чимрова в октябре прошлого года в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2021» в городе Сочи вошла в число 15 лауреатов и стала победителем в номинации «Симпатия детей»». В прошлом году за достигнутые успехи Екатерина была удостоена гранта Главы Чувашской Республики в размере 20 тыс. руб., а в этом году во второй раз стала стипендиаткой Главы Чувашии за особую творческую устремленность.

В 2022 году еще один педагог «Рябинушки» удостоен звания стипендиата Главы республики. Это победительница городского этапа конкурса «Воспитатель года Чувашии-2022» воспитатель Елена Ширшонкова. В финале этого республиканского конкурса Елена вошла в пятерку сильнейших, достойно представив на сцене и свое учреждение, и родной город.

За признание заслуг в деле дошкольного воспитания гранта Главы в 2018 году была удостоена и старший воспитатель «Рябинушки» Ольга Крылова – компетентный, ответственный, творческий специалист. «Ольга Геннадьевна – моя правая рука, настоящий профессионал своего дела, пример для всех сотрудников. Мы с первого дня «Рябинушки» работаем вместе и всё делаем сообща», — отзывается о коллеге заведующая. В этом году О. Крылова награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». К слову, такой же высокой награды в 2020 году была удостоена и сама Вероника Юрьевна.

Следует отметить, что защищать честь «Рябинушки» на конкурсные состязания педагоги всегда выезжают с группой поддержки в лице заведующей и старшего воспитателя. «Наша команда всегда к конкурсам готовится очень ответственно, — констатирует В.Ю. Федулова. — Мы подключаем все свои творческие и человеческие ресурсы и выкладываемся по максимуму».

Ставить перед собой только сверхзадачи стало профессиональным принципом Вероники Юрьевны. И когда всё получается, руководитель искренне радуется и за себя, и за возглавляемый коллектив.

В «Рябинушке» какая-то особая атмосфера. Здесь один за всех и все за одного. Друг к другу все педагоги относятся уважительно и бережно. Каждого стараются стимулировать смелее раскрывать свои способности, ничего не бояться, доверять друг другу и достигать результатов. «Каждый сотрудник – это кладезь возможностей и идей. Моя задача как руководителя – грамотно расставить приоритеты, по максимуму зарядить коллектив своими идеями и энергией, работать исключительно на доверии и на добрых отношениях», — искренне считает Вероника Юрьевна.

В настоящее время коллектив «Рябинушки» ждет результатов всероссийского конкурса «Лучший детский сад-2022». Педагоги надеются только на победу. Ведь для этого у них есть все основания.

Ольга Дмитриева.