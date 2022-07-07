Финал конкурса «Успешная семья Приволжья» проходит в Чувашии

Ежегодно в Приволжском федеральном округе проводится конкурс «Успешная семья Приволжья». В нем принимают участие 14 семей из всех регионов округа — более 150 участников. В 2022 году местом проведения мероприятия выбрана столица Чувашской Республики.

Торжественная церемония открытия окружного конкурса с парадом семей-участниц состоится сегодня, 7 июля, в Чувашской Государственной филармонии.

Конкурсная программа включает четыре направления — «Презентацию семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс» и «Рассказ о своем регионе».

Ярким завершением финала 8 июля станут Гала-концерт и награждение победителей!

Справочно:

В окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья» в 2021 г. приняло участие 149 человек (124 членов семей, 11 сопровождающих, 14 членов жюри). Второго места в конкурсе удостоилась семья Львовых из Чувашской Республики.

В этом году победителем регионального этапа окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» стала семья Падиаровых-Прокопьевых. Именно они представляют республику в финале конкурса.