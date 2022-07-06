06 Июл

7 июля 2022 года руководитель следственного управления СК России по Чувашской Республике А.В. Полтинин проведёт личный приём граждан в городе Шумерле

Приём граждан  по вопросам, отнесённым законодательством к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, состоится с 11 до 12 часов  по адресу: г. Шумерля, переулок Школьный, дом 8 (Шумерлинский межрайонный следственный отдел).

В первоочередном порядке на личном приёме руководителем следственного управления Александром Владимировичем Полтининым будут приняты граждане, проживающие на территории Шумерли и Шумерлинского муниципального округа. 

Справки и предварительная запись по телефону: (8352) 62-46-61 (следственное управление). Запись на личный прием обязательна.

Руководство следственного управления, рассматривая непосредственное общение с населением как важнейший источник информации о действительном состоянии законности и правопорядка на местах, продолжит регулярно выезжать в города и районы республики для приёма граждан.

Автор записи: anna

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