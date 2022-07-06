Решением суда с администрации г. Шумерли взыскана компенсация морального вреда за укус собаки

Шумерлинский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Шумерлинского межрайонного прокурора в интересах Г. к администрации города Шумерли о взыскании морального вреда в размере 20 000 рублей.

Шумерлинский межрайонный прокурор свои требования мотивировал тем, что проведена проверка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства Российской Федерации в области ответственного обращения с животными. В ходе проверки установлено, что Г. 11 марта 2021 года по возвращении домой в районе 12 часов дня на улице Осипенко г. Шумерли укусила бездомная собака. В результате укуса бродячей собаки Г. обратилась в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Факт нападения собаки без владельца на Г. произошел в результате ненадлежащего осуществления администрацией города Шумерли отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Г. испытала моральные страдания, очень испугалась. Прокурор просил взыскать с администрации г. Шумерли в пользу Г. в счет компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

В соответствии с подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных возложены на органы государственной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

В соответствии с положениями части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ на администрацию возложено исполнение полномочий местной администрации муниципального образования г. Шумерли.

Согласно пункту 14 части 1 статьи 14.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ органы местного самоуправления муниципального района имеют право на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.

Исходя из положений части 4.1. статьи 20 указанного Федерального закона, органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона, в случае принятия представительным органом муниципального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

Законом Чувашской Республики от 30.11.2006 № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов наделяются на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по организации на территории поселений, муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В соответствии с п. 2 ст. 2. Законом Чувашской Республики от 30.11.2006 № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления при исполнении государственных полномочий Чувашской Республики и делегированных федеральных полномочий обязаны осуществлять государственные полномочия Чувашской Республики и делегированные федеральные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.

С учетом указанного законодательства, суд пришел к выводу, что факт нападения собаки без владельца на Г. произошел в результате ненадлежащего осуществления администрацией г. Шумерли отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Решением суда с администрации города Шумерли взыскано в пользу Г. в счет компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

Пресс- служба Шумерлинского районного суда.