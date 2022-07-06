Правительство скорректировало тарифы на подключение потребителей к электросетям

С 1 июля 2022 отменяется льготное технологическое присоединение (подключение к электросетям) для населения, а также повышаются цены на эту услугу для малого и среднего бизнеса, сообщает ИД «Коммерсант».

С 2017 года для привлечения инвестиций в регионы бизнес освободили от оплаты расходов на строительство новых сетевых объектов от существующей инфраструктуры. По новым правилам, утвержденным Правительством РФ, до конца года в стоимость тарифа будет включаться до 50% таких расходов, с 1 января 2023 года — уже 100%. Прежние льготные условия сохранятся только для объектов, которые находятся в пределах 200 метров от существующей сети в городах и 300 метров — в сельской местности.

Для особых категорий населения (многодетные семьи, инвалиды, ветераны и малоимущие) сохраняется льгота при подключении к электросетям: новый тариф составит 1000 рублей за 1 киловатт.

Тарифные нововведения позволят снять с уже подключенных потребителей часть нагрузки (сейчас они фактически оплачивают затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов). Компании смогут направлять полученные средства от новых тарифов на модернизацию электросетей. Это повысит надежность и качество электроснабжения потребителей и снизит число аварий в электросетях.

И процедура подключения станет проще: количество необходимых документов сократится, для большинства заявок больше не будет нужен акт о выполнении технических условий. Окончательную плату за подключение потребителей будут определять региональные власти.

Член Общественной палаты Чувашии, член Правления Торгово-промышленной палаты республики Валерий Старостин отмечает: «Ситуация для бизнеса в свете нововведений не критическая, но поддержка на региональном уровне, конечно, необходима. Систему льготного присоединения к электросетям как стимул для развития малого и среднего бизнеса ввели более 10 лет назад и, по большому счету, все, кому эта мера была необходима, ей уже воспользовались. Если бы тарифную систему не скорректировали, это привело бы к дальнейшему неэффективному расходу средств, снижению качества и надежности электроснабжения».