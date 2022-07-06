От милиции к полиции и в будущее

6 июля органы внутренних дел в Чувашии отмечают 102-ую годовщину со

дня образования

История становления чувашской милиции такова, что в своем развитии она прошла сложный путь, накопив огромный опыт и заслужив уважение граждан. И сегодня стражи правопорядка достойно справляются со своими служебными обязанностями, обеспечивая безопасность и покой жителей города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, защищая их от преступных посягательств.

Постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции» было принято 28 октября (10 ноября) 1917 года. 24 июня 1920 года была образована Чувашская областная автономия и революционный комитет начал формировать органы власти и управления, в том числе и областную рабоче-крестьянскую милицию. Так официальным днем образования милиции Чувашии стало 6 июля 2020 года.

С 1980 года День советской милиции 10 ноября стал считаться официальным праздником. Название праздника изменилось после распада СССР в 1991 году — День советской милиции стал Днём российской милиции. А после вступления в силу Федерального закона «О полиции» 1 марта 2011 года название в преддверии очередной праздничной даты, было изменено на День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Ежегодно вся страна выражает благодарность тем, кто обеспечивает охрану общественного порядка, раскрывает преступления и расследует уголовные дела, защищает законные интересы подростков и ведет борьбу с наркотиками, тем, кто участвует в проведении оперативных мероприятий и в спасении людей от преступных посягательств, обеспечивает безопасность дорожного движения, выявляет составы экономических преступлений.

Мы всегда вспоминаем тех, кто не дожил до своего очередного праздника и пал смертью храбрых при исполнении служебного долга. Геройски погиб на боевом посту помощник оперуполномоченного Шумерлинского РО НКВД Ф.О. Ластухин — 9 марта 1947 года на станции Шумерля был убит неизвестными преступниками выстрелами из пистолета. Пуля пробила служебное удостоверение милиционера, находившееся в левом кармане форменного обмундирования. Старший госавтоинспектор ГАИ Управления НКВД ЧАССР по Шумерлинскому и Вурнарскому району М.И. Иванов был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 1943 года преступниками, пытавшимися ограбить магазин Шумерле. Командир отделения Шумерлинского РОМ Чувашской АССР в октябре 1957 года при исполнении служебного долга на улице Тракторной в Шумерле был зверски убит братьями Генеральшиными. Один из преступников тогда был приговорен к высшей мере наказания, другой — к 25 годам лишения свободы.

Вечная память сотрудникам чувашской милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Честь и хвала тем, кому мы обязаны своим спокойствием и безопасностью!

Служба в МВД России всё чаще вызывает повышенный интерес у населения. Сегодня подразделения оснащаются самой современной техникой, сотрудники обучаются новым и современным технологиям раскрытия преступлений, проведения профилактических мероприятий с применением программного обеспечения. А значит, становятся еще более надежной защита граждан.

Межмуниципальный отдел состоит из трёх ведущих служб – полиции, юстиции и внутренней службы. В состав полиции входят следственный отдел, отделение уголовного розыска, отделение экономической безопасности и противодействия коррупции, отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, отделение государственной безопасности дорожного движения и регистрационно- экзаменационное отделение ГИБДД, отделение патрульно- постовой службы, изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, дежурная часть, отделение дознания, направление лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью, а также направление по исполнению административного законодательства. Они занимаются рассмотрением жалоб и заявлений граждан, профилактикой и раскрытием преступлений, охраной общественного порядка в городе и округе, предоставлением государственных услуг населению. Кроме того, в оперативном подчинении межмуниципального отдела находится отделение полиции по Красночетайскому району.

В состав внутренней службы входят сотрудники тыла, бухгалтерии, штаба, группы по работе с личным составом. Они обеспечивают нормальное функционирование всех служб межмуниципального отдела, а также принимают на службу граждан, обучают их в системе первоначальной подготовки, повышают квалификацию, занимаются профессиональной подготовкой сотрудников в стандартных, экстремальных условиях, занимаются организацией управленческой деятельностью отдела и созданием нормальных условий труда сотрудникам.

Полицейские – это лица, которые первыми прибывают на место преступления, первыми откликаются на просьбы о помощи потерпевших от преступников, находятся в гуще гражданской жизни. Вместе с членами семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сопереживают, документируют, сопровождают материалы проверки, направляют в суд и другие ведомства, составляют административные материалы. Для службы в полиции необходимо призвание. Далеко не каждый может вынести колоссальную психологическую нагрузку и ненормированный рабочий день. Именно потому сегодня в отделе имеется большая проблема с кадрами.

Важным звеном в структуре полиции является служба участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних. Они играют основную и важную роль в профилактике преступлений и в обеспечении правопорядка. Главным условием успешной работы участкового уполномоченного полиции, безусловно, является доверие граждан. Участкового уполномоченного должны отличать внимательное отношение к людям, искреннее желание помочь им, даже если их проблемы не относятся к сфере его деятельности. Участковые регулярно посещают квартиры и дома граждан, общаются с ними. Умение правильно понять каждого и помочь в трудной жизненной ситуации призвано повысить доверие людей к полиции, найти пути к налаживанию более тесного сотрудничества. Вместе с тем, граждане при таких прямых диалогах имеют возможность проинформировать участкового уполномоченного об общей обстановке на обсуживаемом участке и о предстоящих правонарушениях. Хорошо зарекомендовала себя среди населения участковая уполномоченная полиции лейтенант полиции К.В. Шутилина. Граждане отмечают ее активность, грамотность, целеустремленность и выдержку.

Ряд ведущих служб, таких, как уголовный розыск и отделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, обеспечивают выявление, документирование и раскрытие преступлений. Отличную организацию работы и высокий профессионализм демонстрирует начальник отделения ОБЭП капитан полиции П.А. Григорьев, оперативную смекалку и выносливость при исполнении служебного долга — оперуполномоченный отдела уголовного розыска лейтенант полиции А.С. Кондрашин. Качественно, в установленные законом сроки, с выявлением причин и условий способствующих совершению преступлений, расследует уголовные дела старший следователь следственного отдела капитан юстиции Н.Е. Тюрин. Следует выделить работу по организации тылового обеспечения подполковника внутренней службы Г.Н. Егорова, а также командира отделения отдельного взвода ППС старшины полиции Д.В. Антропова, полицейского водителя группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых старшего сержанта полиции Д.И. Гущина. На высоком профессиональном уровне в рамках организации управленческой деятельности отдела работает заместитель начальника межмуниципального отдела капитан внутренней службы И.С. Николаев.

В целях стабилизации криминогенной обстановки в общественных местах приняты меры по внедрению современных и мобильных средств охраны правопорядка. Внесены коррективы в план единой дислокации постов и маршрутов. Организовано проведение заслонно-засадных мероприятий. Сегодня в дежурную часть межмуниципального отдела в режиме реального времени передается информация с 15 камер видеонаблюдения, установленных в многолюдных местах города Шумерли. Благодаря комплексу мер, предпринятых со стороны руководства отдела, начальников отделений, служб и личного состава, а также умелой организации труда, в прошлом и в этом году удалось стабилизировать оперативную обстановку и по итогам оперативно-служебной деятельности за 5 месяцев текущего года. Сегодня МО «Шумерлинский» по показателям среди 17 отделов МВД республики занимает 4 место.

Работниками полиции выявлено и поставлено на учет за истекшие 5 месяцев года 183 преступления против 173 преступлений за аналогичный период прошлого года. Раскрываемость преступлений повысилась на 6,4 %, несмотря на то, что сотрудниками зарегистрировано больше преступлений. На 33,3 % снизилось количество зарегистрированных особо тяжких преступлений (с 7 до 5), на 12,5 % — тяжких преступлений (с 38 до 36), на 6,8 % - преступлений в жилом секторе. Не допущено преступлений, совершенных несовершеннолетними, именно потому межмуниципальный отдел занимает первую позицию в республике, убийств, разбоев, хулиганства, вымогательства, пожогов, преступлений террористического и экстремистского характера, сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Выявлено больше преступлений экономической направленности (15), связанных с незаконным оборотом оружия (4) и с незаконным оборотом наркотиков (8). Так, продолжается расследование уголовного дела в отношении группы граждан, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. В марте этого года сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» при обыске одной из квартир по улице Карла Маркса в Шумерле были изъяты наркотики растительного и синтетического происхождения. Судя по найденным при обыске предметам, трое мужчин и две девушки не только готовились сбывать их на территории республики, но и сами регулярно употребляли.

Одним из важных рычагов профилактики преступлений является административная практика. Хорошо поработали в текущем году сотрудники отдела по исполнению административного законодательства. Ими было выявлено 1091 административное правонарушение против 1061 в 2021 году.

Были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство 79 граждан, за мелкое хищение – 61, за нарушение антиалкогольного законодательства – 386, за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 116. На 37,5 % больше было выявлено административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сотрудниками ОГИБДД было выявлено и задокументировано 1574 административных правонарушения, в том числе 53 водителя привлечены за вождение в нетрезвом состоянии, оштрафовано 68 пешеходов за несоблюдение правил дорожного движения. По линии ГИБДД наложено штрафов на граждан на сумму 3,6 млн руб., взыскано 2,4 млн.

За этими цифрами — напряженный труд шумерлинских полицейских, и он направлен, прежде всего, на то, чтобы наши граждане чувствовали себя максимально защищенными.

Изменился характер совершаемых преступлений и преступность стала более интеллектуальной. Поэтому полиция внедряет в свою деятельность новые информационные технологии и оборудование. Так, МВД России получит из федерального бюджета 36,5 млрд руб. на развитие своих информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Целью мероприятий является также организация межведомственного обмена данными, которые необходимы для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на портале госуслуг. В рамках проекта будет создана технологическая инфраструктура для оформления, выдачи и применения удостоверения личности гражданина России, содержащего электронный носитель информации, и идентификационного документа иностранного гражданина (ID- карта). Будет создан федеральный центр обработки данных МВД. С марта 2021 года МВД России запущена системы под названием «Паутина», которая позволяет с использованием дорожных камер разыскивать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. Сначала технология заработала в Центральном федеральном округе, а в течение нескольких месяцев была внедрена во многих регионах страны. Ну, а впереди у нашего отдела и личного состава большой объём работы по развитию государственной многоуровневой системы профилактики.

Поздравляем с Днём образования чувашской милиции весь личный состав межмуниципального отдела, членов их семей, Общественный совет органов внутренних дел, общественных помощников, внештатных сотрудников, членов добровольной народной дружины и всех граждан, кто активно помогал и помогает полиции в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью. Выражаем слова признательности всем сотрудникам за самоотверженную и честную службу, за выносливость и профессионализм. Особо хочется поблагодарить ветеранов чувашской милиции. Многие годы возглавляли шумерлинскую милицию полковники в отставке И.Н. Кузьмин и А.Ф. Якимов. Это наставники, чьи опыт и знания позволяют воспитывать рядовых и офицеров настоящими профессионалами своего дела.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия!

Л. Дмитриева, председатель Совета ветеранов МО МВД России «Шумерлинский», полковник в отставке.