Чувашия улучшила показатели в рейтинге эффективности реализации промышленной политики регионами

Чувашия поднялась на две позиции в рейтинге эффективности реализации промышленной политики регионами, заняв 26 место по итогам 2021 года.

Сегодня стартовал ИННОПРОМ-2022, на котором Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым были презентованы результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2021 год.

«Очень ждали результатов рейтинга эффективности региональных ведомств в сфере промышленности. Важно не только получить оценку нашей работы, прежде всего мы хотим в нынешних условиях открыть для себя новые точки кооперации с регионами, перенять для себя их лучшие практики. Этот рейтинг как раз позволит увидеть ситуацию детально. Мы не соревнуемся, но движемся к одной общей цели. Замечательно, что есть такая площадка для обмена эффективными решениями», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Отметим, по итогу 2020 года республика занимала 28 место.

Рейтинг состоит из 5 блоков:

1. Экономическое развитие региона;

2. Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности;

3. Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития;

4. Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм;

5. Цифровая трансформация региона.

Рейтинг запущен Минпромторгом России в прошлом году. Он выступает инструментом для развития региональной промполитики. Проведение такой оценки работы региональных министерств позволит субъектам определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы не только сохранить текущий уровень промышленного потенциала, но и намечать перспективные направления для развития.

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики.