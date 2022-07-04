04 Июл

Уведомление АУ "Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд» Минцифры Чувашии о готовности изготавливать полиграфическую продукцию для проведения предвыборной агитации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления 11 сентября 2022 года, по утвержденному прайс-листу

Автор записи: anna

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