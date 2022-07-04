Дмитрий Краснов рассказал, зачем предприятиям вкладываться в молодёжь

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов принял участие в дискуссии с работающей молодёжью и студентами. «Диалог на равных» проходил в рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести, площадкой для хакатона стала набережная Волги.

Основными спикерами площадки стали депутат Госдумы России Алла Салаева, полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ Алексей Ладыков, председатель Правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев, вице-премьер Дмитрий Краснов, министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев, руководитель Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева.

Обсудили лучшие практики работы с молодёжью, программы поддержки, условия для развития кадрового потенциала предприятий. Формат встречи – открытый и неформальный диалог, среди участников представители порядка сорока городов. Многие представляли предприятия Чебоксар.

Дмитрий Краснов подчеркнул, что большинство заводов республики стремятся развивать корпоративную культуру, обеспечивать работников социальными льготами, организовывать досуг.

«Вопрос в том, как заинтересовать учеников пойти работать на производство. Здесь перспектива за учебно-производственными классами, которые сейчас создаются в республике. Школа, ВУЗ и предприятия работают в тесной связке, в результате бизнес получает специалиста. Кадры решают все и их необходимо растить, чтобы обеспечить информационную и промышленную безопасность», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии добавил, что в этом году у молодёжи есть хорошая возможность начать свое предпринимательское дело. Те, кому не исполнилось двадцати пяти лет, смогут получить гранты на реализацию своего проекта. Конкурс будет объявлен осенью.

Минэкономразвития Чувашии.