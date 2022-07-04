В Чебоксарах состоится церемония открытия мемориальной доски в честь журналиста Ивановой Валентины Андреевны

4 июля 2022 года исполняется 85 лет со дня рождения Ивановой Валентины Андреевны, почетного гражданина города Чебоксары, более четверти века проработавшей собственным корреспондентом ведущего мирового информационного агентства ИТАР-ТАСС в Чувашии. Именно в этот день состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски, установленной на доме 11 по проспекту Ленина в Чебоксарах, где жила Валентина Андреевна.

В мероприятии ожидается участие Главы Чувашии Олега Николаева и первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Калмыкова.

Валентина Иванова – журналист высочайшего класса. Более трех десятилетий репортажи Валентины Ивановой о жителях Чувашии и развитии республики собирали у радиоприемников благородных слушателей. Она в числе первых рассказала о полете в космос Андрияна Николаева, стояла у истоков популярнейшего радиожурнала «Между Волгой и Уралом». За высокий профессионализм удостоена престижной журналистской премии им. С. Эльгера. Ею подготовлены тысячи материалов о самых знаменательных событиях жизни республики. Яркие очерки, публицистические статьи, интервью и книги, изданные в разное время, завоевали заслуженную популярность у читателей.

Талантливый прозаик и журналист ушла из жизни 9 сентября 2015 года в 78 лет. Она до последнего момента продолжала служить своей любимой профессии.

Церемонию открытия мемориальной доски в пямять о Валентине Ивановой можно будет посмотреть в прямом эфире в официальном сообществе «Чувашская Республика» в ВКонтакте. Начало в 11:00.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.