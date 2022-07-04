В Херсонской и Запорожской областях начинает работу ПСБ

О том, что Промсвязьбанк запускает комплексное банковское обслуживание жителей и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях сообщили «Известия».

Договоренность об этом была достигнута по итогам рабочих встреч председателя ПСБ Петра Фрадкова с главами временных гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

Банк будет оказывать содействие развитию экономики регионов ДНР и ЛНР, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению уровня жизни населения, – в том числе, ПСБ обеспечит бесперебойные выплаты пенсий и пособий жителям республик.

«Уже к сентябрю-октябрю сможем предоставлять полноценный спектр всех услуг, который есть. То есть в принципе все те возможности, которые банк имеет и использует сейчас в России, мы полностью будем применять», – подчеркнул Петр Фрадков.

В Херсоне и Мелитополе уже открыли первые отделения банка, населению и предприятиям стало доступно банковское обслуживание на уровне лучших российских стандартов.

Евгений Балицкий отметил, что таким образом удалось возобновить предоставление населению всех банковских услуг – выпуск карт, снятие денег в банкоматах, стали доступны переводы, накопительные и расчетные счета, обмен валюты.

«До конца года ПСБ откроет новые отделения и запустит потребительские кредиты, ипотеку, зарплатные проекты и кредиты для бизнеса», – добавил глава Запорожской области.