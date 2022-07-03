Шумерлинцы «золотого» возраста знают толк в развлечениях

Получатели социальных услуг активного пространства «Мой социальный центр» Шумерлинского КЦСОН не смирились со статусом бабушек и дедушек, сидящих на лавочках около подъезда. Развлечения, проводимые в клубе «В кругу друзей», вернули им азарт и интерес к активной жизни.

28 июня на лесной поляне для ветеранов было организовано развлекательное игровое мероприятие «Активный отдых». Его подготовила и провела активист клуба Г.Д. Бромкова.

Отдыхающие прекрасно разнообразили свой досуг, участвуя в веселых конкурсах, викторинах и играх. Интеллектуальные игры помогли справиться со скукой, сохранить ясность мыслей и стимулировать мозговую деятельность. «Чтобы весело провести время, достаточно просто желания развлечься!»- считают участники клуба.



ШКЦСОН.