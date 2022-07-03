Ситуация с гибелью людей на водоемах ухудшается

На водоёмах республики зарегистрированы 14 происшествий, в результате которых погибли 17 человек, в том числе 3 ребёнка. Рост на 21,4 %. Такую печальную статистику по состоянию на 27 июня привел председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов на недавнем совещании.

Происшествия на водных объектах с гибелью людей зарегистрированы в Моргаушском, Чебоксарском, Алатырском, Козловском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Красночетайском, Урмарском, Цивильском и Янтиковском районах и в Чебоксарах. Все 17 утонувших – это лица мужского пола. Из них 11 человек утонули только с начала купального сезона. Из 14 утонувших взрослых 10 находились в состоянии алкогольного опьянения.



Причинами гибели людей на водоёмах республики стали нарушения правил управления (маневрирования) маломерным судном (4 человека), несоблюдение мер безопасности при купании в необорудованных для этих целей местах (6 человек), при нахождении возле водоёмов (3 человека), при нахождении на тонком льду водоёмов (2 человека) и при ловле рыбы (2 человека).

Как подчеркнул руководитель чрезвычайного ведомства, к купальному сезону 2022 года спасателями-водолазами Чувашской республиканской поисково-спасательной службы по 136 заявкам глав муниципальных образований республики была проведена работа по очистке дна 130 водоёмов от посторонних предметов. 21 человек прошел обучение по специальности «матрос-спасатель» и приступил к дежурству на пляжах.

Правила безопасного поведения на воде

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом.

Не подплывайте близко к идущим судам. Например, вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п. , сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть. Из них может выйти воздух, что приведет к потере плавучести.

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.

Родители, не допускайте нахождение ваших детей у водоемов без присмотра!



Источник: ГКЧС Чувашии.