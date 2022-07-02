В региональном этапе XIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» за право представлять Чувашию в творческом состязании федерального уровня боролись 19 работ, среди которых 16 публикаций в печатных изданиях, 1 телепрограмма и 2 радиопрограммы.

Члены оргкомитета оценивали представленные работы по нескольким критериям: актуальность, стиль изложения и профессионализм подачи материала, сила воздействия на аудиторию, эффективность предлагаемых решений, информационная насыщенность материала, глубина освещения темы и объективность подачи информации. Выбирать победителей оказалось непросто, многие работы получили высокие баллы по каждому из критериев.



По итогам обсуждения в число направленных для участия в конкурсе вошли статьи журналистов газеты «Вперёд» Марины Ветликовой («Семья и есть источник вдохновения и счастья», номинация «Я – родитель») и Ольги Дмитриевой («Лучезарная Анюта», номинация «Дорогой безграничных возможностей»).



Подведение итогов XIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» и объявление победителей состоится в августе.