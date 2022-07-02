В вузы можно подать документы через «Госуслуги»

Более 970 государственных российских вузов подключились к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» в 2022 году. Абитуриенты смогут подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме на портале госуслуг благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, абитуриенты могут подать заявки на поступление на бакалавриат или специалитет, прием документов продлится до 25 июля, а к 9 августа появятся приказы о зачислении. Для магистров и аспирантов вузы устанавливают эти сроки самостоятельно. Подать документы можно лично в вузе, по почте, а также с помощью электронного суперсервиса портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн». Дистанционно не принимают документы лишь вузы, которые подведомственны силовым структурам или находятся за рубежом.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в июне 2020 года. Тогда абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. В 2021 году число вузов-участников составило более 500. «Если ранее сервис мог использоваться только для поступления на бюджетные места, то в этом году он будет работать и для поступающих на внебюджетной основе, а также на целевые и льготные места бюджетного приема. Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков: изменение статусов будет происходить практически сразу. Это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени», — отмечает Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации.

Сервис позволит учитывать все особые и преимущественные права абитуриентов: льготную категорию, состояние здоровья, наличие статуса призера или победителя олимпиад. Проверка результатов ЕГЭ, документов об образовании, индивидуальных достижений будет выполняться автоматически. Кроме того, на портале можно будет записаться на вступительные испытания в вуз, узнать их результаты и дать согласие на зачисление. Время обновления конкурсных списков также значительно сократится: процесс будет занимать всего несколько минут.



Из новинок этого года — заключение договора на платную форму обучения с использованием мобильного приложения «Госключ». Комплект документов для подписания будет сформирован в вузе и передан в личный кабинет поступающего в автоматическом режиме. Абитуриенту и его законному представителю необходимо будет только подписать договор в мобильном приложении «Госключ».



Другой особенностью этого года является омниканальность при подаче заявления: независимо от способа направления заявления — по почте или при личном посещении приемной комиссии вуза — можно будет продолжить мониторить статус рассмотрения документов, записываться на вступительные испытания, подавать согласие на зачисление на портале госуслуг. Для этого достаточно сообщить вузу о желании получать уведомления по поданным заявлениям на портале госуслуг и предоставить свой СНИЛС, а также убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на портале.



Еще одно преимущество портала госуслуг: учитывая, что данные на портале верифицированы и не требуют дополнительного подтверждения, предоставлять оригиналы паспорта, документов об образовании лично в вуз не потребуется. Важно отметить, что при предоставлении оригинала документа об образовании лично в вуз дистанционно изменить место предоставления оригинала документа не получится.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».