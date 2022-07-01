Трава под контролем

О том, что «трава по пояс» мешает обзору, сообщили автолюбители из Новочебоксарска. На одном из придорожных газонов в микрорайоне Никольский растительность действительно активно пошла в рост. За зеленой изгородью пешеходы и другие авто стали незаметны.

Сообщение об этом сотрудники Центра управления регионом Чувашии зафиксировали рано утром, и оперативно связались с администрацией города Новочебоксарска. Спустя несколько часов «опасная» трава была скошена.

О «бесконтрольно разросшейся растительности» нередко сообщают и чебоксарцы. Так, в комментариях к одному из постов в паблике ЦУР Чувашии, мужчина сообщил о том, что, по его мнению, в их районе зелени стало чересчур много.

«За домом № 25 по Эгерскому бульвару сильно разрослись деревья и кусты. За 23-м домом тоже есть очаги бесконтрольно разросшейся растительности. Ветви и листья перекрывают солнечные лучи жителям первых этажей, необходимо проредить ветки», — написал он.

В столичной администрации рассказали, что в ближайшее время проведут осмотр зеленых насаждений. По итогу обследования будет принято решение о выдаче ордера-разрешения на их прореживание.

Напомним, свое обращение можно оставить под любым постом в популярных пабликах региона: это может быть официальный аккаунт ЦУР Чувашии, паблики министерств и ведомств, СМИ.

Также можно оставить информацию о проблеме через платформу или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или воспользоваться сервисом от Яндекса «Алиса».