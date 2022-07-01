Отзвенел последний звонок, остались позади выпускные экзамены. Сколько волнений они принесли выпускникам… Кто-то, узнав результаты ЕГЭ, плакал от счастья, а кто-то, возможно, от разочарования.

Впрочем, в этом году Шумерле есть чем гордиться: двум выпускницам удалось показать блестящий результат — сдать ЕГЭ на 100 баллов! И обе стобалльницы – ученицы школы № 1. Что это — результат целенаправленной работы или счастливая случайность? Каковы успехи у других выпускников школы? С этими вопросами газета обратилась к директору школы № 1 Татьяне Владимировне Поляковой.

Татьяна Владимировна, расскажите, как выпускники 2022-го справились с едиными госэкзаменами по сравнению с предыдущими годами?

Если в 2021 году для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен — ЕГЭ по русскому языку, и аттестаты за 11-й класс им были выданы на основании результатов этого экзамена, то в 2022 году выпускникам необходимо было успешно сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику. В этом учебном году в 11 классе первой школы обучался 21 учащийся. Аттестаты получили все выпускники.

Если говорить про результаты обязательных экзаменов более конкретно, то в сравнении с предыдущими годами можно отметить, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2022 году по школе повысился. Так, в 2019—2020 учебном году он составлял 71 балл, в 2020—2021-м — 69, а в 2021—2022-м — 73.

По результатам сдачи ГИА по русскому языку в 2022 году стало известно, что 7 человек, а это 30 % от общего количества участников экзамена, получили более 80 баллов. Это Михаил Краснояров, Анастасия Фёдорова, Анастасия Силантьева, Кристина Казянина, Екатерина Фролова, Вероника Микеева и Виктория Федулова. Не справившихся с ЕГЭ по русскому языку не было.

Математику профильного уровня сдавали 10 человек, что составило 48 % обучающихся 11-го класса. Минимальный порог преодолели все. По результатам сдачи профильного ЕГЭ по математике в 2022 году средний балл по школе также повысился. Так, за предыдущие два года он составлял 54 и 52 балла соответственно, в этом году — 56 баллов. Одной из учениц, Екатерине Фроловой, удалось сдать экзамен на 82 балла, а это весьма высокий результат по профильной математике.

Если говорить про результаты обязательных экзаменов более конкретно, то в сравнении с предыдущими годами можно отметить, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2022 году по школе повысился. Так, в 2019—2020 учебном году он составлял 71 балл, в 2020—2021-м — 69, а в 2021—2022-м — 73. По результатам сдачи ГИА по русскому языку в 2022 году стало известно, что 7 человек, а это 30 % от общего количества участников экзамена, получили более 80 баллов. Это Михаил Краснояров, Анастасия Фёдорова, Анастасия Силантьева, Кристина Казянина, Екатерина Фролова, Вероника Микеева и Виктория Федулова. Не справившихся с ЕГЭ по русскому языку не было. Математику профильного уровня сдавали 10 человек, что составило 48 % обучающихся 11-го класса. Минимальный порог преодолели все. По результатам сдачи профильного ЕГЭ по математике в 2022 году средний балл по школе также повысился. Так, за предыдущие два года он составлял 54 и 52 балла соответственно, в этом году — 56 баллов. Одной из учениц, Екатерине Фроловой, удалось сдать экзамен на 82 балла, а это весьма высокий результат по профильной математике. Какие предметы были самыми востребованными в качестве экзаменов по выбору? Сколько человек их сдавало?

В 2021—2022 учебном году наибольшее количество человек (по 7 обучающихся) выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание и биологию. Следом идут химия (6 чел.), иностранный язык (5 чел.) и физика (4 чел.). По одному ученику выбрали географию и литературу.

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в этом году, в сравнении с предыдущими годами, по школе повысился средний балл по обществознанию, химии, биологии. На том же уровне остался средний балл по физике, но одна из выпускниц — Екатерина Фролова — сдала этот предмет на 82 балла, показав лучший результат по городу. В то же время из всех выпускников школы именно по физике одному ученику не удалось преодолеть порог и успешно сдать экзамен.

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в этом году, в сравнении с предыдущими годами, по школе повысился средний балл по обществознанию, химии, биологии. На том же уровне остался средний балл по физике, но одна из выпускниц — Екатерина Фролова — сдала этот предмет на 82 балла, показав лучший результат по городу. В то же время из всех выпускников школы именно по физике одному ученику не удалось преодолеть порог и успешно сдать экзамен. Известно, что двум выпускницам первой школы удалось получить наивысшие баллы на единых госэкзаменах. Расскажите о них подробнее…

Да, действительно, в этом году у нас две стобалльницы — это Виктория Федулова, набравшая наивысший балл по русскому языку, и Кристина Казянина, получившая 100 баллов по обществознанию.

Виктория — активная участница школьных, республиканских и всероссийских конкурсов сочинений, творческих конкурсов по русскому языку и литературе, одна из членов редакционной коллегии школьного литературно-художественного альманаха «Все грани творчества». На протяжении многих лет она посещала занятия школьной студии «Видим. Думаем. Творим», где учащиеся пишут сочинения в разных жанрах, сочиняют стихи. Все это, безусловно, способствовало ее успеху на экзамене. Ее учителем по русскому языку является педагог высшей квалификационной категории Мария Васильевна Леванова.

Что касается Кристины, то по словам ее педагога по обществознанию Марины Михайловны Гольдштейн, также учителя высшей квалификационной категории, 100 баллов на ЕГЭ — это заслуженный результат для девушки, ведь она изучала этот предмет с большим интересом.

Кстати, ученики Марины Михайловны ежегодно показывают достаточно высокие результаты, и не только на ЕГЭ. Они принимают участие в олимпиадах, конкурсах, различных проектах республиканского и даже всероссийского уровня и занимают в них призовые места.

Хочется заметить, что высокий балл на ЕГЭ — это результат не только совместной работы учителя и ученика, но и большой самостоятельной работы школьников.

Виктория — активная участница школьных, республиканских и всероссийских конкурсов сочинений, творческих конкурсов по русскому языку и литературе, одна из членов редакционной коллегии школьного литературно-художественного альманаха «Все грани творчества». На протяжении многих лет она посещала занятия школьной студии «Видим. Думаем. Творим», где учащиеся пишут сочинения в разных жанрах, сочиняют стихи. Все это, безусловно, способствовало ее успеху на экзамене. Ее учителем по русскому языку является педагог высшей квалификационной категории Мария Васильевна Леванова. Что касается Кристины, то по словам ее педагога по обществознанию Марины Михайловны Гольдштейн, также учителя высшей квалификационной категории, 100 баллов на ЕГЭ — это заслуженный результат для девушки, ведь она изучала этот предмет с большим интересом. Кстати, ученики Марины Михайловны ежегодно показывают достаточно высокие результаты, и не только на ЕГЭ. Они принимают участие в олимпиадах, конкурсах, различных проектах республиканского и даже всероссийского уровня и занимают в них призовые места. Хочется заметить, что высокий балл на ЕГЭ — это результат не только совместной работы учителя и ученика, но и большой самостоятельной работы школьников. Сколько медалистов в вашей школе в этом году?

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую медаль получили 5 человек (в предыдущем году — 6). Это 24 % от общей численности выпускников.

В число медалистов нынешнего выпуска вошли Вероника Микеева, Елена Орлова, Виктория Федулова, Анастасия Фёдорова и Екатерина Фролова. Все они подтвердили свои золотые медали результатами основных экзаменов. Ведь для получения медали и аттестата особого образца необходимо было сдать русский язык и профильную математику не менее чем на 70 баллов, а если базовую математику — то на 5.

В число медалистов нынешнего выпуска вошли Вероника Микеева, Елена Орлова, Виктория Федулова, Анастасия Фёдорова и Екатерина Фролова. Все они подтвердили свои золотые медали результатами основных экзаменов. Ведь для получения медали и аттестата особого образца необходимо было сдать русский язык и профильную математику не менее чем на 70 баллов, а если базовую математику — то на 5. Выпускниками являются и учащиеся 9-х классов. Как с итоговой аттестацией справились они? Многие ли изъявили желание продолжить учебу в школе?

В этом учебном году в школе обучались 74 девятиклассника. В отличие от 11-классников, которым для получения аттестата необходимо успешно сдать только 2 основных экзамена, 9-классникам в этом году нужно было обязательно сдать 4 предмета — русский язык, математику и 2 предмета по выбору.

В этом году ребята выбирали химию, информатику, географию, физику, биологию, английский язык, историю и обществознание. По сравнению с предыдущими годами (кроме тех, когда экзамены по выбору не проводились), результаты нас радуют. Потому что раньше детей, имеющих неудовлетворительные оценки по тем или иным предметам, бывало до 10 человек и даже у одного ребенка — по 2-3 предметам одновременно. Ребята оставались на осенний, дополнительный, этап государственной итоговой аттестации.

В этом году у нас тоже есть дети, не преодолевшие порог, но их всего 6 и у каждого — всего по одному предмету. А если ребенок получил одну неудовлетворительную оценку в основном периоде, он имеет право сдать этот экзамен в резервный день. Предстоящие резервные дни для сдачи экзаменов – 4, 5 и 7 июля, когда наши ученики будут пересдавать физику, информатику, русский язык и математику. Именно по этим 4 предметам ребята получили неудовлетворительные оценки.

На сегодняшний день из 74 учеников 9-х классов продолжить учебу в 10-ом классе планируют 26 человек. И они выбирают разные профили — и естественно-научный, и социальный, и технический, поэтому скорее всего в школе откроется универсальный класс, но внутри одного класса будет разделение по этим 3 направлениям.

Впрочем, решение пока не окончательное, потому что зачисление в 10 класс мы проводим на основании совместного собеседования с родителями и детьми. Смотрим, какие приоритеты у самого ребенка, в каком направлении он хочет развиваться, изучаем оценки, средний балл аттестата и принимаем решение. И только потом, когда уже будут скомпонованы все заявления, будем решать, какой класс открывать. Если, к примеру, социально-экономический профиль выберут только 2-3 человека, мы порекомендуем им идти в другую школу, а сами более углубленно будем работать по естественно-научному профилю. Потому что чаще всего дети из первой школы поступают именно в данном направлении, в частности, на медицинские факультеты.

В этом году ребята выбирали химию, информатику, географию, физику, биологию, английский язык, историю и обществознание. По сравнению с предыдущими годами (кроме тех, когда экзамены по выбору не проводились), результаты нас радуют. Потому что раньше детей, имеющих неудовлетворительные оценки по тем или иным предметам, бывало до 10 человек и даже у одного ребенка — по 2-3 предметам одновременно. Ребята оставались на осенний, дополнительный, этап государственной итоговой аттестации. В этом году у нас тоже есть дети, не преодолевшие порог, но их всего 6 и у каждого — всего по одному предмету. А если ребенок получил одну неудовлетворительную оценку в основном периоде, он имеет право сдать этот экзамен в резервный день. Предстоящие резервные дни для сдачи экзаменов – 4, 5 и 7 июля, когда наши ученики будут пересдавать физику, информатику, русский язык и математику. Именно по этим 4 предметам ребята получили неудовлетворительные оценки. На сегодняшний день из 74 учеников 9-х классов продолжить учебу в 10-ом классе планируют 26 человек. И они выбирают разные профили — и естественно-научный, и социальный, и технический, поэтому скорее всего в школе откроется универсальный класс, но внутри одного класса будет разделение по этим 3 направлениям. Впрочем, решение пока не окончательное, потому что зачисление в 10 класс мы проводим на основании совместного собеседования с родителями и детьми. Смотрим, какие приоритеты у самого ребенка, в каком направлении он хочет развиваться, изучаем оценки, средний балл аттестата и принимаем решение. И только потом, когда уже будут скомпонованы все заявления, будем решать, какой класс открывать. Если, к примеру, социально-экономический профиль выберут только 2-3 человека, мы порекомендуем им идти в другую школу, а сами более углубленно будем работать по естественно-научному профилю. Потому что чаще всего дети из первой школы поступают именно в данном направлении, в частности, на медицинские факультеты. Результаты деятельности первой школы весьма неплохие. Наверняка вашим детям есть с кого брать пример… Каким был завершившийся учебный год для педагогов?

Нашим ученикам есть на кого равняться. В 2022 году два педагога первой школы – Татьяна Александровна Соколова и Татьяна Владимировна Сарафанникова — стали лауреатами республиканских профессиональных конкурсов «Самый классный классный» и «Социальный педагог года». А Елена Анатольевна Яшпугалова стала победителем муниципального конкурса «Ярмарка педагогических идей им. В.М. Шурыгиной» в номинации «педагог-психолог». Хочется надеяться, что и следующий учебный год будет успешным как для учителей, так и для школьников.

Татьяна Александрова.