Стартовал конкурс на лучшее озеленение и благоустройство города

В Шумерле вновь объявлен конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территории. По 15 июля материалы от участников конкурса будут приниматься в администрации города (кабинет № 308) по пяти номинациям: «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории», «Оформление цветников и уголков отдыха», «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора», «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов», «Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов».

Итоги будут подведены до 25 июля, а награждение победителей состоится в рамках празднования Дня города в сентябре.



Администрация г. Шумерли.