Спортивная и дружная семья

24 июня на столичном стадионе «Спартак» состоялся республиканский фестиваль «Спортивная семья» на призы Главы Чувашской Республики.



Шумерлинская семья Баторшиных приняла в нем участие в группе семей с ребенком до 9 лет включительно. В комбинированной эстафете Баторшины заняли второе место, в легкоатлетической эстафете всего лишь 5 секунд отделили их от призового третьего места. В итоге в общекомандном зачете дружная спортивная семья заняла достойное девятое место среди всех участников фестиваля.



Супруги Баторшины — педагоги. Денис работает учителем физической культуры в школе № 6 и тренером-преподавателем по футболу в ДЮСШ. Ольга — учитель математики в школе № 6, где также ведет шахматный кружок. Троим своим сыновьям они прививают любовь к физкультуре и спорту с раннего детства. Старший, Кирилл, уже активно занимается футболом.

Отдел ФК, спорта и туризма администрации г. Шумерли.