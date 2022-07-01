На захватывающей церемонии подведения итогов конкурса было всё: красная дорожка, яркие номера, много добрых слов от лучших мужчин Чувашии, награды и цветы для победительниц.

Организаторы конкурса — Минкультуры Чувашии, Союз женщин республики и фонд «Пĕрле» — сделали все, чтобы конкурс выявил и поощрил женщин, добившихся значительных успехов в своей профессиональной деятельности, благотворительной и общественной работе. Главное отличие конкурсной процедуры этого года – увеличение количества номинаций. Их было шесть, а не три, как в 2021 году.



В оргкомитет II Республиканского конкурса «Я – женщина» было подано 500 заявок со всех районов и городов Чувашии. В конкурсе приняли участие женщины из самых разных сфер деятельности — фермеры и воспитатели, врачи и домохозяйки, учителя и многодетные мамы, работницы крупнейших предприятий республики и владелицы собственного бизнеса. Более 37 тысячи человек проголосовало за конкурсанток.



Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева отметила рост интереса к конкурсу и поблагодарила Минкультуры Чувашии, Фонд развития Чувашии «Пĕрле», предприятия и организации. Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова отметила, что конкурс показал, как вместе представители органов власти, активные женщины и неравнодушные жители республики могут быть едины в стремлении сказать женщине спасибо за неоценимый вклад в развитие Чувашии, в создание будущего России.



Источник: chwom.rchuv.ru.

Напомним, что в номинации «В интересах общества» победительницей стала начальник Магаринского территориального отдела Шумерлинского муниципального округа Людмила Егорова. В номинации «Свое, чувашское, родное» второе место заняла Альбина Надеждина, мастер леса Саланчикского участкового лесничества.