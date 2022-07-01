За безопасность детства

С 1 июня по 31 августа проходит всероссийская акция «Безопасность детства».



29 июля в рамках акции специалист отдела по делам ГО и чрезвычайным ситуациям администрации города Валерия Баторшина, заведующая сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав Алина Абашина, начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумерлинский» Мария Кондратьева провели межведомственный рейд по водоемам и заброшенным зданиям на территории Шумерли.



Во время рейда и на дамбе, и на «Кирпичке» купающихся не оказалось. С гулявшими на берегу водоемов мальчишками сотрудницы провели профилактические беседы о соблюдении правил безопасности на водоемах, правил дорожного движения, пожарной безопасности и безопасности при переходе железнодорожных путей.



Сегодня гражданин, зашедший в воду там, где это запрещено, считается нарушителем. Жаль, что у шумерлинцев как не было, так и нет оборудованного места для купания.

Марина Ветликова.