День Республики: яркие события, полезные встречи

В этом году День Республики Чувашия отпраздновала масштабным культурным марафоном, который длился почти месяц. Всего было проведено около 130 мероприятий.

Главной площадкой массовых мероприятий стали по традиции Чебоксары.

Одним из основных событий стал Всечувашский Акатуй, который прошёл в этнокомплексе «Амазония» 24 июня.

Всечувашский Акатуй проводился в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России и Минкультуры Чувашии.

Поздравили участников праздника песни и труда Глава Чувашии Олег Николаев, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Георгий Богуславский, руководители и представители национально-культурных объединений чувашей из регионов России.



Один из ключевых моментов Акатуя — церемония награждения передовиков сельскохозяйственного производства, культуры, экономики и социальной сферы, тех, кто с душой относится к работе и показал хорошие результаты. За многолетнюю плодотворную работу Почетной грамотой Государственного совета Чувашской Республики была награждена заведующая Юманайским сельским домом культуры Зоя Николаева.



Более 20 этноподворий знакомили гостей с национальной кухней и народными угощениями, выставками изделий декоративно-прикладного искусства. В этноподворье крестьянского быта Шумерлинского муниципального округа, подготовленном работниками Информационно-ресурсного центра культуры, пользовались большой популярностью и смогли порадовать и удивить всех гостей праздника оригинальные изделия мастера народно-прикладного творчества Надежды Костровой. Вокальный коллектив «Мерчен» своими песнями и танцами придал подворью праздничность и задорность.



Этноподворье города Шумерли представило быт шумерлинской семьи 1960-х годов. Гостей угощали ароматным чаем из трав, вареньем из шишек и выпечкой Шумерлинского хлебозавода. Одним из организаторов выставки стало ООО «Шумерлинская мебель» под руководством Андрея Кузнецова.



Была представлена яркая концертная программа народных коллективов из Чувашии, Башкортостана, Крыма, Красноярского края, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Публика радушно встретила на главной сцене выступление народного фольклорного коллектива «Шанчăк» (рук. Людмила Григорьева) Егоркинского СДК в совместном концерте с гостями из различных районов Чувашии и регионов России.

Жители и гости столицы Чувашии стали активными болельщиками турнира по национальной борьбе кĕреш. Встречи на борцовском ковре прошли в двух весовых категориях – до 80 кг и свыше 80 кг. В весовой категории до 80 кг бесспорным лидером стал Станислав Никифоров из Чебоксар. Александр Ефимов из Яльчикского района стал обладателем «золота» в группе спортсменов свыше 80 кг. После состоялся поединок за титул абсолютного чемпиона, за который боролись два победителя. Итогом стала заслуженная победа Станислава Никифорова, который выиграл главный приз – живого барана.

Лучшие сорта пива и рецепты были представлены на фестивале «Зеленое золото России-2022»

Участие в нем приняли 13 пивоваренных предприятий, из них 6 — производители Чувашской Республики, остальные представляли Москву, Набережные Челны, Самару, Ульяновск, Ярославль и Челябинск. На площадке фестиваля были представлены национальные обряды и традиции пивоварения, проходила дегустация лучших сортов отечественного пива, а также обсуждались возможные меры по техническому и технологическому обновлению отрасли хмелеводства для последующего стабильного обеспечения пивоваренных, фармацевтических заводов отечественным сырьем. В рамках деловой программы подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «Русхмель» — за последние 10 лет это первое соглашение о реализации инвестиционного проекта, предполагающего увеличение площадей хмельников Чувашии на 500 га за 3 года.

Специальными гостями фестиваля стали барабанное шоу «Splash» из Уфы и вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» из Казани.

В фестивале чувашской национальной кухни «Гостеприимная Чувашия-2022» участвовали 13 организаций общественного питания

Вниманию посетителей были представлены выставка блюд чувашской кухни, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, аттракционы, конкурсы, выступления творческих коллективов республики и живая музыка.

Детская фольклориада — это яркое событие, которое позволило увидеть культуру и традиции народов России в исполнении детей

Фольклориада проходила с 23 по 27 июня, собрав в Чувашии более 1100 участников детских фольклорных, хореографических, народно-певческих и инструментальных ансамблей из 76 регионов России.



Этот масштабный фольклорный фестиваль проводился Правительством Чувашской Республики при участии Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». От имени Минкультуры России участников приветствовала заместитель министра Ольга Ярилова.



В программе фольклориады были и костюмированное праздничное шествие участников по улицам Чебоксар, и выездные концерты, и круглый стол для руководителей коллективов, и мастер-классы для участников, интерактивная программа «Хоровод дружбы» и другие мероприятия. Торжественные церемонии открытия и закрытия, праздничное шествие, концертные программы посмотрели больше 20 тысяч жителей и гостей Чувашии.

Курс на импортозамещение, причем во всех сферах деятельности, — ключевая тема Чебоксарского экономического форума

Чебоксарский экономический форум проводится в 12-й раз. Спикерами прошедшего пленарного заседания в этом году стали председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, исполнительный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Краснопёров, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации Андрей Шпиленко, вице-президент университета «Синергия» по экспортным программам Тимур Корнилов, президент объединения производителей железнодорожной техники Валентин Гапанович.



«Темой импортозамещения Чувашия плотно занимается с 2014 года. Основные направления сконцентрированы по тем сегментам и отраслям, где Чувашия традиционно сильна: это электротехника, машиностроение, агропромышленный комплекс. Вся эта работа начала давать эффект ближе к 2020 году. А события, которые произошли в феврале, естественно, ускорили всю работу, которую мы ранее сформировали в виде заделов. Как следствие, мы второй год подряд подписываем СПИК 2.0. Это очень серьезно для нас и говорит о том, что правительство плотно работает с крупным бизнесом и, исходя из понимания рынка, активно участвует в политике Российской Федерации», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.



По его словам, в республике активизирована работа в части кластеризации экономики как элемента промышленной политики. Благодаря созданию в регионе «Клуба системообразующих предприятий» упрочились внутренние кооперационные связи, предприятия помогают друг другу в решении возникающих проблем в части снижения зависимости от импорта.



Чувашия также активно включилась в создание технопарков — как частных, так и государственных. К созданию новых инфраструктурных площадок управленческая команда республики намерена подходить комплексно, используя все действенные инструменты мер поддержки для их устойчивого развития.

В рамках Чебоксарского экономического форума прошло заседание комитета Государственной Думы России по туризму

Вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов представил концепцию проекта «Рунический путь». Основной акцент делается на чувашскую вышивку как главное культурное достояние региона, а также исторический образ женщины. Создание межрегионального маршрута — одна из задач стратегии Социально-экономического развития республики.

Для развития проекта необходимо наращивать номерной фонд гостиниц, строить и реконструировать обеспечивающую инфраструктуру. Новые объекты предлагается разместить на Казанской набережной у площади Речников, у слияния трех рек, а также в исторической части города.



Не менее значимое направление развития маршрута «Рунический путь» — создание современной туристической и обеспечивающей инфраструктуры в районах республики. Маршрут кольцевой, проходит по республике вдоль Волги, по автомагистралям М-7, А-151, а также по республиканским автодорогам. В него могут войти все муниципальные образования региона, готовые показать и предложить туристам культурные и природные объекты, музейные центры, этнические подворья, природные памятники, связанные единой легендой.



На заседании также поднималась тема необходимости развития речного туризма. Глава Чувашии Олег Николаев предложил усилить работу над проектом «Великий Волжский путь» в части насыщения его содержания конкретными событиями.

Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства

«Русь мастеровая» уже стал узнаваемым и известным в стране, с каждым годом

приобретает все большую популярность среди мастеров разных видов прикладного творчества

Конкурс проходил в форме уличного зрелища. Его участники в течение 8 часов создавали свои произведения в номинациях: «Вышивка», «Ткачество», «Текстильная кукла», «Художественный бисер», «Художественная береста», «Резьба по дереву», «Роспись по дереву», «Глиняная игрушка», «Керамика», «Художественная обработка растительных материалов», «Художественный войлок».

В конкурсе приняли участие 48 мастеров из 20 регионов Российской Федерации и из Чувашской Республики. Работу конкурсантов оценивало авторитетное жюри под председательством специалиста по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Лидии Семеновой. Дипломами победителей в различных номинациях награждены мастера из Липецкой, Кировской, Курганской, Тюменской, Пензенской областей, Удмуртии, Якутии, Чувашии. Приз Главы Чувашии был вручен победителю XX Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» Павлу Ивашкину из Владимирской области.

Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» проводится в Чувашской Республике каждый год

В фестивале приняли участие 10 творческих коллективов из Башкортостана, Татарстана, Ульяновска, Твери, Коми, Марий Эл, Мордовии, Пермского края, Нижегородской и Рязанской областей — это около 150 гостей-артистов. Концерты прошли на 5 площадках — в Козловском, Мариинско-Посадском районах, а также в Канаше, Чебоксарах и Новочебоксарске. Мероприятия посетили более 5 тысяч зрителей.

Более 30 предприятий и организаций ознакомили с широким ассортиментом

своих инновационных товаров и разработок на Межрегиональной выставке

«Регионы – сотрудничество без границ» в Ледовом дворце «Чебоксары — Арена»

Группа компаний «Трансэнергопром» (Чувашская энергосбытовая компания), с которой Чувашия заключила соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, представила Олегу Николаеву концепцию экологичной и энергичной Чувашии до 2030 года.



«Первый энергоцентр должен быть построен до конца следующего года в Новочебоксарске под индустриальный парк. В целом пять энергоцентров планируем построить в течение четырех лет, – рассказала генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Елена Климашевская. – Строительство энергоцентров позволит обеспечить энергетическую надежность республики, сократить энергодефицит и снизить тарифы на электроэнергию».

«Тракторные заводы» выставили широкую линейку промышленной, строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. В условиях санкционного давления на страну компания продолжает развивать сотрудничество с отечественными предприятиями и предприятиями из дружественных стран. Многие отечественные компании уже включились в программу импортозамещения и готовы поставить комплектующие для бульдозерной техники «ЧЕТРА».



Чебоксарский завод силовых агрегатов представил на выставке новые вилочные погрузчики под брендом «СИЛАНТ» («Сила наших технологий»), которые сделаны из российских компонентов.

Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения продемонстрировал систему автоматизированного проектирования цифровых подстанций, а также устройства управляемой коммутации выключателей 110-750 кВ, которые были разработаны взамен импортных устройств.

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» показало электропривод МЭОФ-100 с интеллектуальным блоком управления, отличающийся набором функций управления, защит и диагностик.



Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова представил нефтеводонабухающие резиновые уплотнительные элементы, проволоку, луженую оловом и сплавами на его основе, для применения в качестве электродов в составе солнечных модулей, а также автоматические выключатели на токи до 1000 А для наукоёмких отраслей промышленности. Большое внимание участников выставки привлек первый робот-андроид Серёга. Его сборка ведется в ЧГУ.

Электронную базу закупили у российского производителя, а все детали корпуса и механизмов печатают сами на 3Д-принтере. Авторы проекта – студенты — научат робота под управлением искусственного интеллекта вести диалог с посетителями, производить манипуляции руками и перемещаться по помещению.



Чувашский государственный аграрный университет представил первые саженцы и сеянцы гибридов хмеля чувашского и иностранного производства.

В парке «Амазония» проходил 1-й фестиваль ретротехники «Машины времени»

Около 100 машин прибыли в Чувашию из Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Пермского края, Нижегородской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, Владимирской, Московской, Кировской, Самарской областей и других регионов.



На выставке были представлены ГАЗ-АА на базе легендарной «полуторки», ГАЗ-05-193, ГАЗ-С1, М-20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-12 «ЗИМ», ГАЗ-14 «Чайка», «Москвичи» разных лет, ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ВАЗ-2101, а также американский DODGe-WC51 1941 года выпуска, мотоциклы ИЖ-49, JAWA-350 и др.



Помимо осмотра раритетных винтажных машин, велосипедов и мотоциклов из частных коллекций зрители услышали рок-музыку. Музыкальные группы «Луна и яичница», «ТПП», «Каталог», «Дача», «Воздух» и «Трио ПАРАЛЛЕЛИ» подарили позитивную энергетику и незабываемые эмоции.

Завершились праздничные мероприятия выступлениями команд-участниц Международного фестиваля фейерверков «Асамат»

На огненное шоу от пиротехников из Чувашии и Казахстана пришли посмотреть более 20 тысяч человек.

Источник: cap.ru.

Традиционно в День Республики вручаются награды тем людям, которые внесли большой вклад

в развитие Чувашии

В этом году звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено депутату Государственной Думы Российской Федерации от Чувашской Республики, председателю Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолию Аксакову за его выдающиеся заслуги перед республикой, активную общественную деятельность и большое внимание к потребностям жителей Чувашии.

В рамках Чебоксарского экономического форума Правительством республики подписано

8 соглашений

о сотрудничестве с корпорацией Дом.РФ, банком ВТБ, Газпромбанком, благотворительным фондом «Вклад в будущее», Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, ООО «Русхмель», ПАО «Промсвязьбанк» и другими партнёрами.

Также были заключены соглашения о намерениях реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 2 миллиарда рублей.