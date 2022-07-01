В Ядринском районе инсценируют фрагмент боя 139-й стрелкой дивизии

Инсценированная реконструкция пройдет в рамках межрегионального форума студенческих и школьных поисковых отрядов «На Сурском рубеже». Форум входит в комплекс патриотических мероприятий «Рубежи Победы».



В реконструкции будут задействованы 100 реконструкторов, 4 единицы техники, более 3 тыс. светошумовых патронов, более 100 зарядов пиротехники. Будут представлены военная техника, стрелковое оружие и амуниция образца 1942 года, полностью аутентичная тому времени, немецкий бронеавтомобиль, советские и немецкие мотоциклы с коляской.

Форум пройдёт 2 июля в с. Ильина гора Ядринского района. Начало реконструкции в 16:00.

Справочно:

139-ая стрелковая дивизия формировалась в 1941 году в Чебоксарах. Личный состав состоял на 75 % из жителей Чувашской АССР. Боевые действия дивизия начала в августе 1942 года под Ржевом. Из 12 тысяч человек 9 тысяч были убиты, ранены или пропали без вести. В дальнейшем дивизия пополнилась солдатами из Сибири, Урала и совершила свой наиболее известный подвиг в Калужской области, по мотивам которого написана песня «На безымянной высоте». 25 сентября 1943 года дивизии присвоено почётное наименование «Рославльская» за отличие в боях при форсировании Днепра и овладении важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении — городом Рославль. Дивизия была награждена орденом Красного Знамени и орденом Суворова II степени.



Минобразования Чувашии.