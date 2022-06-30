ООО "ПКФ «СМАК» подал заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда»

Новое предприятие подало заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда» — ООО "ПКФ «СМАК». Ключевая задача – обеспечить прирост производительности труда. По плану в этом году бережливым технологиям должны быть обучены новые сотрудники.



Министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев: «Уже свыше сорока предприятий заключили соглашения с Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики. В рамках национального проекта, реализуемого Фондом развития промышленности и Региональным центром компетенций, республика реализует системные меры по повышению производительности труда и оказывает адресную поддержку предприятиям».

Кроме того, все сотрудники компании имеют возможность пользоваться Электронной библиотекой Федерального центра компетенций (ФЦК).

Кроме того, на протяжении двух лет в Чувашии работает «Фабрика процессов», на которой возможно изучить на практике применение бережливых инструментов. Также в республике реализуют программу подготовки управленческих кадров предприятий «Лидеры производительности».