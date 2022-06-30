На Вурнарском заводе за 4 месяца сотрудники подали более 190 предложений по улучшениям производства

В Филиале АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» создана система предложений по улучшениям. Работа ведется в рамках нацпроекта «Производительность труда», реализуемого Региональным центром компетенций (Фонд развития промышленности Чувашии), участником которого предприятие стало с начала 2022 года. За это время от сотрудников завода поступило 191 предложение по улучшениям.



На предприятии утверждено соответствующее положение, в котором закреплен порядок подачи предложений по улучшениям. Вначале предложения сотрудников рассматриваются непосредственно в подразделении, в которых они работают. С этой целью в цехах и отделах созданы специальные комиссии и назначены уполномоченные по работе в этом направлении. Комиссия подразделения рассматривает предложения, затем принимает решение о способах и сроках внедрения предложений.



Предложения, реализация которых требует финансовых затрат, рассматриваются на общезаводской комиссии по предложениям по улучшениям. Председателем данной комиссии является директор завода Владимир Свешников. Координация работы по предложениям по улучшениям возложена на проектный офис, созданный на заводе в апреле 2022 года.



В качестве предложения по улучшению на ВЗСП принимают любое предложение, способствующее более эффективной организации рабочего места, производственной и офисной среды, а также технические решения, являющиеся новыми или более эффективными для предприятия. Наряду с этим, предложениями по улучшению считаются организационные решения, дающие экономию трудовых, сырьевых, топливно-энергетических и других материальных и финансовых ресурсов, а также улучшений условий труда и экологии. Предложения являются полезными для предприятия, если позволяют получить любой положительный эффект, устранить потери, проблемы и снизить потенциальные риски в области промышленной безопасности, качества и повышения производительности труда.



Система предложений по улучшениям создает на заводе творческую и инициативную среду. Сотрудников, проявляющих инициативу в этой области, мотивируют, в том числе материально. Проводятся выплаты за подачу и внедрение предложений по улучшению, выделяются ресурсы для их внедрения. Размер выплат за предложения зависит от их значимости и экономического эффекта, которого они позволят достичь при внедрении.



Процедура подачи предложений максимально упрощена, поэтому изложить свою идею по решению той или иной проблемы не представляет труда сотрудникам всех уровней. Автор, инициирующий предложение, излагает суть проблемы, описание её решения и ожидаемый положительный эффект.



В числе предложений по улучшениям есть самые простые, такие как заменить материал информационной доски, чтобы легче было крепить объявления, поменять эмалированную кружку для забора воды на анализы на нержавеющую, менее подверженную коррозии.



В то же время поступают предложения, авторы которых выполняют сложные расчеты. Например, инженер-электрик отдела главного энергетика и механика Владимир Ермолаев провел анализ порядка оплаты предприятием за электрическую энергию и установил, что до 63% её суммы рассчитывается исходя из стоимости мощности электрической энергии в расчетные часы пиковой нагрузки, т.к. именно в этот период завод в основном потребляет электроэнергию. В целях снижения оплаты составляющей мощности за поставку электроэнергии сотрудник предложил включение насосов перекачки ливневых стоков с пруда-ливнеприемника и включение в работу оборудования осушки воздуха в те часы суток, во время которых не идет расчет мощности электроэнергии. Внедрение данного предложения по улучшению позволило на 33 кВт снизить потребление электрической энергии в расчетные часы пиковой нагрузки и экономить до 40 тыс. рублей на оплате за электроэнергию.



На данный момент предложения по улучшениям подал почти каждый пятый сотрудник предприятия. Есть авторы с особым рационализаторским взглядом на производственный процесс, которые уже подали по 5-6 предложений по улучшениям, и все они приняты к внедрению.

«Хочу отметить, что на заводе наблюдается рост вовлеченности сотрудников и ежемесячное увеличение количества предложений по улучшениям», — подчеркнул министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев.

Справочно:

На фото инженер-электрик Владимир Ермолаев.