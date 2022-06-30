На предприятии ООО «Мегаюрма»- участник национального проекта «Производительность труда» — впервые в Чувашии прошла сертификация инструкторов по бережливому производству.



Задача Инструктора – обучение сотрудников инструментам бережливого производства, и оказывать поддержку в реализации проектов по оптимизации производственных и офисных процессов, тиражировании опыта на всё производство.



Сертификация проходит по направлениям «5С на производстве», «Картирование», «Производственный анализ», «Методика решения проблем», «7 видов потерь», «Реализация проекта по улучшению».



«Мы активно осваиваем нацпроект. У нас в Чувашии ещё 8 человек станут инструкторами по бережливому производству уже в 2022 году», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.