В Чувашии 500 человек прошли обучение на «Фабрике процессов»

«Фабрика процессов» — учебная производственная площадка, где сотрудники предприятий-участников национального проекта «Производительность труда»(реализуется Фондом развития промышленности Чувашии и Региональным центром компетенций) получают практический опыт использования инструментов бережливого производства, а также понимание, как улучшения влияют на операционные и финансовые показатели деятельности предприятия.

С момента открытия площадки в 2020 году тренерами Регионального центра компетенций, входящего в структуру Фонда развития промышленности Чувашии, проведено более 30 образовательных мероприятий по программе «Фабрики процессов». Инструментам бережливого производства обучились 500 сотрудников предприятий и организаций региона. 269 из них — в 2022 году.

Обучение проходит в специально оборудованном классе на базе Чебоксарского электромеханического колледжа. Участникам образовательного симулятора необходимо организовать производственный процесс, который позволит достичь минимальной себестоимости продукции и сгенерирует максимальную прибыль. Для этого необходимо решить ряд задач, связанных с сокращением потерь, запасов и ускорением производственного цикла.

Эффект от обучения на Фабрике заключается не только в полученных знаниях инструментов и методик бережливого производства, но и мотивации и вовлечения сотрудников в непрерывные улучшения.

«Руководители предприятий чаще всего лично участвуют в обучении и, видя эффективность полученных сотрудниками компетенций, стремятся распространять улучшения на все производственные процессы и обучают все новые и новые кадры. Так, АО “Элара” обучила 250 сотрудников», — отмечает и.о. руководителя Фонда развития промышленности Евгений Теллин.